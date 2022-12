Interaktiv-Trends 2023/2024: Connected TV - ein relevanter Werbemarkt im Werden

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Über Connected TV lassen sich Zielgruppen ansprechen, die mit regulärer TV-Werbung nicht mehr zu erreichen sind.

Bei aller Sorge um die Entwicklung des Werbemarktes im kommenden Jahr sind sich die meisten Analysten einig: Das Geschäft mit Connected-TV-Werbung wird auch 2023 weiter deutlich wachsen. Trotz der allgemeinen Werbezurückhaltung der Unternehmen und trotz noch so mancher Baustelle im Bereich Messbarkeit, Erfolgskontrolle und Targeting.Laut der aktuellen Mitglieder-Befragung der Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM) erhöhen im kommenden Jahr 43 Prozent der Unternehmen für CTV/ATV ihre Spendings, 40 Prozent wollen ihre Ausgaben unverändert lassen. Der Grund: In immer mehr Haushalten in D