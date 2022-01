Preistreiber Regularien: Ein Drittel der Onlinehändler gibt Mehraufwand an Kunden weiter

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Premium-Mitglied werden

Entwickeln sich Regularien langfristig zu einem Preistreiber im Handel?

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Premium-Mitglied werden

Unterstützungsbedarf bei steuerlicher Abwicklung steigt

Das ergab eine im November durchgeführte Händlerbefragung zum Thema "Internationalisierung und Einfluss von Regularien auf den E-Commerce" der Hamburger Compliance-Plattform Taxdoo in Zusammenarbeit mit dem IFH Köln . Befragt wurden 260 Händler u.a. zu ihren ersten Erfahrungen und Herausforderungen seit dem Inkrafttreten der EU-weiten Umsatzsteuerreform im Juni 2021. Stolze 78 Prozent der Onlinehändler gaben an, dass neue Regularien deutliche Auswirkungen auf Aufwand und Kosten haben. Rund 41 Prozent der Onlinehändler verzichten zwar zugunsten ihrer Kunden auf Preiserhöhungen und tragen die Kosten für Mehraufwand durch Regularien selbst. Ganze 37 Prozent der Onlinehändler haben allerdings auch aufgrund des entstandenen Mehraufwandes die Preise erhöht und Kosten damit direkt an ihre Kunden weitergegeben.Für die Mehrheit der Händler ist der Trend hin zu einer weiteren Zunahme bei den Regularien eindeutig: So schätzen knapp 67 Prozent der Händler den Einfluss durch Regularien früher noch als sehr gering oder eher gering ein, aktuell sehen sich bereits 64 Prozent mit einem eher hohen oder sogar sehr hohen Aufwand konfrontiert. 68 Prozent der Onlinehändler erwarten auch für die Zukunft einen hohen Aufwand durch Regularien und sehen künftig keine größeren Erleichterungen. Trotz des Empfindens, dass regulatorische Hürden immer größer werden, blickt der Großteil der Onlinehändler jedoch weiterhin positiv in die Zukunft: 76 Prozent stehen den kommenden 12 Monaten sehr positiv bis überwiegend positiv gegenüber.Im Zuge steigender regulatorischer Anforderungen wächst bei Onlinehändlern der Bedarf an externer fachlicher Unterstützung: 15 Prozent der Onlinehändler beschäftigen explizit seit der Umsatzsteuerreform Mitte 2021 einen externen Steuerexperten, 55 Prozent taten dies schon vorher. Von den 29 Prozent, die aktuell noch keinen Steuerfachmann für die Abwicklung der Umsatzsteuer beschäftigen, möchte mit 82 Prozent die große Mehrheit jedoch künftig auf die Unterstützung durch Experten zurückgreifen. Daneben rücken auch technologische Lösungen stärker in den Fokus: Mit 35 Prozent würde rund jeder dritte Onlinehändler eine automatisierte digitale steuerliche Lösung bevorzugen.