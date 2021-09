Rewe stellt Marktplatzangebot ein 

Die Supermarktkette Rewe wird seinen Markt für Non-Food-Artikel und länger haltbare Lebensmittel Ende Januar 2022 einstellen. Wie der Konzern nach Medienberichten bestätigte, sollen noch bis Ende Dezember 2021 Bestellungen angenbommen werden, danach besteht das Angebot noch einen Monat für die Retouren-Abwicklung fort. Der eigentliche Webshop von Rewe mit seinen eigenen Produkten ist dagegen nicht von diesem Schritt betroffen.Die freiwerdenden Ressourcen sollen nun an anderen Stellen im Unternehmen zu Einsatz kommen, teilte das Unternehmen mit. Man werde die Erfahrungen und das Know-how für die Weiterentwicklungen anderer bestehender Digitalbereiche nutzen und "die Omnichannel-Strategie weiter vorantreiben". Hintergrund dürfte sein, dass der Konkurrenzdruck bei Lebensmittellieferdiensten in den vergangenen Monaten stark zugenommen hat. Rewe selbst biete einen ähnlichen Service seit mehreren Jahren an, hat aber an vielen Standorten immer noch mit organisatorischen und logistischen Problemen zu kämpfen.