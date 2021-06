Die nächste Generation der Plattformökonomie 

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Biotope sind das nächste große Ding.

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Vertriebskanäle im B2B-Marketing

(chart: B2Best Barometer)

Plattformen sind überall auf dem Vormarsch. Da muss man nicht die GAFA-Mantra rezipieren. Ein Blick in die - für gewöhnlich allzu großem digitalen Fortschrittswahn unholden - deutsche Industrie genügt. Das zeigt zum Beispiel das Ergebnis des "B2BEST Barometer" von ECC KÖLN und Creditreform (iBusiness: B2B-Plattformen gewinnen stark an Bedeutung ).Danach zählt schon heute rund die Hälfte der befragten B2B-Unternehmen Onlinemarktplätze wie Mercateo oder Wucato zu ihren Hauptwettbewerbern (46 Prozent). Insbesondere größere B2B-Unternehmen nehmen die Herausforderung an und richten ihre Unternehmensstrategie entsprechend einer Plattformökonomie aus.So geben laut dem B2BEST Barometer 66 Prozent der befragten deutschen Händler und Hersteller an, B2B-Plattformen als zusätzlichen Vertriebskanal nutzen zu wollen. Rund 69 Prozent möchten sich sogar selbst zu einer B2B-Plattform entwickeln.B2B-Marktplätze, eigene geschlossene Onlineplattformen für KundInnen sowie B2C-Marktplätze haben der Studie zufolge in den kommenden Jahren die Chance, in den Unternehmen dem eigenen Onlineshop den Rang abzulaufen. Während Plattformen aktuell von rund einem Drittel der befragten Unternehmen genutzt werden, wird die Relevanz in den nächsten fünf Jahren ansteigen: So schätzen 69 Prozent der befragten B2B-Unternehmen die zukünftige Relevanz von eigenen geschlossenen Onlin