Zalando besetzt Top-Positionen im Marketing neu

ECommerce

10.02.2025 James Rothwell wird SVP Marketing und Joanna Rogers leitet künftig die Retail-Media-Abteilung. Auch in den Bereichen Tech und Finanzen gibt es mehrere Neubesetzungen an der Spitze.

Auch Retail Media-Angebote unter neuer Leitung

Ab März wird James Rothwell , der zuvor bei World Rugby, Google, Netflix, TikTok und Binance tätig war, die Marketingstrategie und Weiterentwicklung der Konsumentenmarke von Zalando als SVP Marketing verantworten.Graeme Smith wird nach Stationen bei Oxa, Google und Amazon, ab Mai 2025 die Rolle des SVP Engineering übernehmen und die Tech-Organisation stärken sowie die Engineering-Strategie von Zalando verantworten.Graeme Smith und James Rothwell werden eng mit Andrew Watts , SVP Product Management, und Anne Pascual , SVP Product Design & Content, sowie deren Teams zusammenarbeiten. Gemeinsam sollen sie das KundInnenerlebnis von Zalando in den Bereichen hochwertige Mode, Lifestyle-Shopping und Inspiration auf die nächste Stufe bringen.Diese Neuzugänge ergänzen die kürzlich erfolgte Verstärkung des Zalando Senior Leadership-Teams durch zwei interne Managerinnen. Joanna Rogers leitet als SVP die Zalando Partner Marketing Services (ZMS) und verantwortet in dieser Rolle alle kommerziellen und technischen Aspekte von Werbung auf der Zalando-Plattform. Steph Warnery führt als SVP People Solutions nun sowohl die People & Organisation (P&O) Business Partnering-Teams als auch die Teams, die für die Entwicklung der internen P&O-Angebote von Zalando verantwortlich sind.Zusätzlich zu seiner Funktion als Co-CEO wird David Schröder interimsweise die Aufgaben des Chief Financial Officers (CFO) übernehmen. Sandra Dembeck hatte sich entschieden, ihren Vertrag als CFO bei Zalando, der am 28. Februar 2025 ausläuft, nicht zu verlängern und eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen.