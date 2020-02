IT: Agile Entwicklungsmethoden gewinnen an Bedeutung

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Deutsche Unternehmen stellen im Bereich Anwendungsentwicklung und -wartung zunehmend auf agile Entwicklungsmethoden und DevOps um. Vor allem der Markt für DevOps wächst in Deutschland laut einer Studie des Technologie-Beraters Information Services Group (ISG) deutlich. Dieser Ansatz hat zum Ziel, mit speziellen Werkzeugen und Prozessen für eine effizientere und effektivere Zusammenarbeit in den Bereichen Development (Entwicklung), IT Operations (IT Betrieb) und Qualitätssicherung zu sorgen. Ein immer stärker werdender Schwerpunkt liegt dabei auf Security und DevSecOps - erweitert um die Komponente Cyber-Sicherheit. Als größte Hürde für Agilität im Unternehmen sieht die Studie in Deutschland vor allem Bestandssysteme.Laut dem Report steigt auch das Interesse am Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning, um Entwicklungs- und Wartungsprozesse weiter zu automatisieren. "Bei der Einführung von Agile und DevOps kommen nicht nur Fragen der Technik und der Methodik zum Tragen, sondern besonders intensiv auch die Organisation und Kultur eines Unternehmens", sagt Heiko Henkes , Director und Principal Analyst bei ISG. "DevOps zum Beispiel betrifft vor allem die Geschäftsprozesse. Anbieter sind hier weniger als Technologieexperten, sondern als Berater gefragt, die Change Management beherrschen." Deutsche Unternehmen bevorzugten deshalb regionale Anbieter für Application Development and Maintenance - kurz ADM. "Indische Provider bieten sowohl sehr starke Offshore- als auch Nearshore-Ressourcen", so Henkes. "Doch wenn es um Fragen der Firmenkultur und historisch gewachsene Abläufe geht, legen Unternehmen großen Wert auf Ansprechpartner vor Ort, die nicht nur alle Deutsch sprechen, sondern auch die Mentalitäten in den Unternehmen verstehen. Dies trifft nicht nur auf mittelständische Unternehmen zu, sondern auch auf weltweit agierende deutsche Großkonzerne."Insgesamt bewertet der "ISG Provider Lens Next-Gen Application Development & Maintenance (ADM) Services Report Germany 2019-2020" 33 Anbieterunternehmen in vier Marktsegmenten. Im übergeordneten Marktsegment "Next-Gen ADM" untersuchte der ISG-Report die Fähigkeiten von 27 Providern. Aktuelle Leader in diesem Markt sind Accenture, Atos, Capgemini, Deutsche Telekom (TSI), DXC, IBM und Wipro. Weitere untersuchte Marktsegmente sind: "Agile Development", "Continuous Testing" und "DevOps Consulting".Eine überarbeitete Version der weltweiten Fassung der Studie ist bei Capgemini verfügbar. Der ISG-Report ist hier erhältlich.