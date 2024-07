Gen Z, Millennials, Gen X, Baby Boomer: So unterscheidet sich ihr Einkaufsverhalten

Shopping Report

Online vs. stationärer Handel: Wer kauft wie oft ein - und wo?

Wo gibt es die beste Produktauswahl - Online-Shopping hat die Nase vorn

Bei Lebensmitteln führt klar der stationäre Handel

Online-Shopping: Bessere Preise und Inspiration

Rabatte, Cashback oder kostenlose Produktproben?

Social Media als wertvolle Inspirationsquelle bei jungen Generationen

Von der Generation Z bis zu den Baby Boomern - der Zahlungsdienstleister Klarna untersucht, wo sich ihre Einkaufsgewohnheiten unterscheiden und wo sie vielleicht ganz ähnlich sind. Was lieben Millennials beim Online-Shopping? Wie sieht die Shopping-Journey der Baby Boomer aus? Die Studie gibt Einblicke in die Vorlieben und Verhaltensweisen der einzelnen Altersgruppen und zeigt, wie Händler ihre Strategien anpassen können, um Menschen jeden Alters abzuholen.41 Prozent der Deutschen kaufen mindestens einmal pro Woche online ein. Aufgeschlüsselt nach Generationen zeigt sich, dass 52 Prozent der Gen Z, 71 Prozent der Millennials, 31 Prozent der Gen X und 19 Prozent der Baby Boomer regelmäßig online einkaufen. Die Mehrheit der Baby Boomer (31 Prozent) gibt an, nur einmal im Monat online einzukaufen. 81 Prozent der Deutschen gehen mindestens einmal pro Woche in ein Geschäft. So gehen 71 Prozent der Gen Z, 89 Prozent der Millennials, 83 Prozent der Gen X und 78 Prozent der Baby Boomer mindestens einmal pro Woche in ein Geschäft.Ein besseres Produktangebot sehen 83 Prozent der Gen Z, 83 Prozent der Millennials, 80 Prozent der Gen X und 80 Prozent der Baby Boomer im Online-Shopping. Dabei steht in allen Generationen die Produktkategorie "Bekleidung & Schuhe" an erster Stelle aller online gekauften Produkte. Bei der Gen Z folgen Entertainment-Produkte (44 Prozent) und Elektronik (41 Prozent) auf den Plätzen zwei und drei. Bei den Millennials liegt Elektronik (55 Prozent) auf Platz zwei, gefolgt von Kinderprodukten (50 Prozent). Für die Gen X ist Elektronik (28 Prozent) das zweitbeliebteste Produkt, während Medikamente (26 Prozent) den dritten Platz einnehmen. Bei den Baby Boomern stehen nach Kleidung (31 Prozent) Medikamente (27 Prozent) und Elektronik (19 Prozent) hoch im Kurs.Online-Shopping ist besonders beliebt für den Kauf von Kleidung, Elektronik und speziellen Nischenprodukten. Diese Kategorien profitieren von umfangreichen Online-Bewertungen, Preisvergleichen und der Möglichkeit, Produkte detailliert zu recherchieren, bevor eine Kaufentscheidung getroffen wird.Obwohl die Mehrheit der Befragten das Produktangebot online als besser einschätzt, werden bestimmte Produkte, wie Lebensmittel, in Deutschland weiterhin gerne im stationären Handel gekauft. So geben 87 Prozent der Deutschen an, vornehmlich Lebensmittel im Geschäft zu kaufen. Neben Lebensmitteln kauft die Gen Z vor allem Kosmetika (59 Prozent) und Bekleidung (39 Prozent) im Geschäft. Bei den Millennials stehen ebenfalls Kosmetika (53 Prozent) an zweiter Stelle, gefolgt von Kinderprodukten (50 Prozent). Die Gen X kauft nach Lebensmitteln hauptsächlich Kosmetika (49 Prozent) und Medikamente (44 Prozent). Die Baby Boomer bevorzugen nach Lebensmitteln Medikamente (44 Prozent) und Kosmetika (42 Prozent).Alle Generationen sind sich einig, dass im Onlinehandel die Chancen am höchsten sind, das beste Angebot zu finden und ihnen bessere Inspiration geboten wird. 67 Prozent der Gen Z, 65 Prozent der Millennials, 59 Prozent der Gen X und 57 Prozent der Baby Boomer schätzen die bessere Inspiration beim Online-Shopping. In Bezug auf bessere Preise sind 85 Prozent der Gen Z, 76 Prozent der Millennials, 81 Prozent der Gen X und 78 Prozent der Baby Boomer dieser Meinung.79 Prozent der Gen Z, 76 Prozent der Millennials, 82 Prozent der Gen X und 81 Prozent der Baby Boomer glauben, dass sie online besser Preise vergleichen können. Zudem meinen 80 Prozent der Gen Z, 77 Prozent der Millennials, 79 Prozent der Gen X und 76 Prozent der Baby Boomer, dass sie online mehr Zeit sparen.Rabatte und Coupons sind der größte Anreiz über alle Generationen hinweg. 80 Prozent der Gen Z, 74 Prozent der Millennials, 78 Prozent der Gen X und 69 Prozent der Baby Boomer nennen diese als Hauptanreiz. Cashback-Programme sind ebenfalls beliebt und liegen auf Platz zwei der Anreize: 59 Prozent der Gen Z, 67 Prozent der Millennials, 55 Prozent der Gen X und 52 Prozent der Baby Boomer schätzen diese Option. Kostenlose Produktproben sind für 55 Prozent der Gen Z, 54 Prozent der Millennials, 48 Prozent der Gen X und 44 Prozent der Baby Boomer attraktiv.Social Media ist besonders bei jüngeren Generationen eine wichtige Inspirationsquelle. 53 Prozent der Gen Z und 69 Prozent der Millennials geben an, 2023 ein Produkt, das sie über Social Media entdeckten, gekauft zu haben. Weniger als ein Viertel der Gen X (19 Prozent) und der Baby Boomern (8 Prozent) kauften Produkte, die sie in den sozialen Medien gesehen haben.Die Gen Z findet für sie relevante Produkte vor allem auf Instagram (65 Prozent), TikTok (64 Prozent) und YouTube (44 Prozent). Diese Plattformen sind bekannt für ihre visuellen und unterhaltsamen Inhalte, die perfekt auf die Konsumgewohnheiten und Vorlieben der jüngsten Generation abgestimmt sind, da die Nutzung bei vielen bereits fester Bestandteil im Alltag geworden sind.Millennials schätzen sowohl visuelle Inhalte als auch Netzwerke, die eine Mischung aus Information und sozialer Interaktion bieten. Bei ihnen ist YouTube (65 Prozent) die führende Plattform, gefolgt von Facebook (58 Prozent) und Instagram (53 Prozent). Die Gen X nutzt vor allem Facebook (46 Prozent), YouTube (39 Prozent) und Instagram (28 Prozent), während Baby Boomer Produkte hauptsächlich über Facebook (56 Prozent), YouTube (36 Prozent) und Pinterest (20 Prozent) entdecken.