Conteam steigt bei Hanauer Agentur Digitalnaturals ein

Das Potenzial, das Übernahme sowohl für Conteam-Gruppe, als auch für die Digitalnaturals mit sich bringe, sei "enorm", so Frank Müller , geschäftsführender Gesellschafter der Conteam-Gruppe : "Mit ihrer Expertise im Social Media Marketing und der Film- und Podcastproduktion besetzen sie Bereiche, die für unsere Bestands- und Neukunden ein weiteres Asset sind".Digitalnaturals ("Die etwas andere Werbeagentur") wurden 2010 in Hanau gegründet. Seit 2022 steuern Lutz Hanus (Geschäftsführer), Birke Bauer (Head of Consulting) und Lukas Koltermann (Head of Content) als Triple-Spitze gemeinsam die strategische Ausrichtung, Weiterentwicklung und das Qualitätslevel der Kreativ-Agentur. Zu den Kunden zählen u.a. Energieversorger, Finanzunternehmen, Immobilienentwickler, Automobilbauer, Kommunen sowie Marken im Luxus- und Lifestyle-Segment.Über finanzielle Einzeiheiten sagt die Agentur nichts. Mit der Beteiligung setzt die Conteam-Gruppe ihren Wachstums- und Expansionskurs fort. Neben Digitalnaturals gehören mittlerweile unter anderem die gleichnamige Agentur Conteam, die Agenturberatung Müllers Garage , die Stellantis-Agentur Vierkant und die 2022 mehrheitlich übernommene Frankfurter Werbeagentur Herr Schmidt zum Portfolio.