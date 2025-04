Bild: Gehl Christian Gehl, iBusiness Analyst

20 Prozent Zusatzzoll

Könnte nicht ganz so schlimm werden

09.04.2025 - Dass die USA seit dem 9. April 2025 satte 20 Prozent auf alle EU-Waren aufschlagen, dürfte deutsche Online-Händler nicht ganz so hart treffen wie etwa die Autobauer, weil sie in den USA eh nicht so viel verkaufen.