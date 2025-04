Donald Trump versucht sich als der große Disruptor der Weltwirtschaft. Alle Augen auf mich, lautet seine Devise, und zumindest damit hat er großen Erfolg. Anders steht es um die Zollstrategie selbst. Noch sind nirgends positive Folgen zu erkennen, auch nicht in den USA - im Gegenteil. Der Dow Jones-Index hat durch die Ankündigung etwa 3.300 Punkte verloren und die US-Investmentbanken J.P. Morgan und Goldman Sachs sehen die Wahrscheinlichkeit, dass die USA in eine Rezession rutschen werden, als hoch an. Für EU-Importe greifen die neuen US-Zölle ab heute. 20 Prozent Zusatzgebühren will Tru