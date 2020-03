Third-Horizon-Übernahme: Publicis Sapient schlägt wieder zu

erwirbt die Managementberatung Third Horizon mit Sitz in Australien. Durch die strategische Übernahme, die am 28. Februar abgeschlossen wurde, erweitert das Beratungshaus seine Expertise der digitalen End-to-End-Transformation, die den Kunden weltweit zugute kommt, und vertieft seine branchenübergreifende Strategie- und Beratungskompetenz.. Ende Februar hatte das Unternehmen sämtliche Anteile des Beratungsunternehmens Sapient i7 übernommen. Sapient i7 wurde im März 2018 gemeinsam mit Tquila Ventures als Joint Venture gegründet und hat sich mit auf Salesforce-Lösungen basierenden Dienstleistungen in den vergangenen zwei Jahren im europäischen Markt etabliert. Nun wird das Unternehmen in die internationale Salesforce Practice von Publicis Sapient, geleitet durch Jason English , integriert.Mit Third Horizon verstärkt Publicis Sapient das Serviceportfolio im Bereich der digitalen Business Transformation. Beide Unternehmen bieten ihren Kunden tiefgreifende Kompetenzen in Strategie, Experience, Engineering, Technologie und Produkt. Die Expertise von Third Horizon umfasst strategische Insights, menschenzentriertes Design, Betriebsmodelle, Geschäftsstrategien, Technology Enablement, Kultur- und Change Management sowie Programmlieferung. "Die Übernahme einer Managementberatungsfirma wie Third Horizon entspricht der globalen Strategie von Publicis Sapient und wird unser Wachstum in Australien und auf internationaler Ebene weiter antreiben. Die umfassende Branchenexpertise von Third Horizon, gepaart mit Publicis Sapients tiefem Know-how im Bereich der digitalen Business Transformation, ergibt ein äußerst attraktives Angebot für unsere Kunden. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit den Third Horizon Geschäftsführern Neville Bagot, Robert Kelly und Steven Metzmacher, die ein unglaublich erfolgreiches Beratungsgeschäft aufgebaut haben", so Sarah Adam-Gedge , Geschäftsführerin von Publicis Sapient Australien.