Zalando testet Nachbarn als Abholstation

Der Service ist zunächst für drei Monate in ausgewählten Wohngebieten in Aarhus und Kopenhagen verfügbar und wird von dem niederländischen Unternehmen Homerr verwaltet.Das Pilotprojekt startet zunächst mit bis zu 50 Abhol- und Abgabestellen, die von Privatpersonen betrieben werden. Registrieren können sich Menschen, die tagsüber regelmäßig Zuhause sind, beispielsweise Selbstständige, Rentner oder Eltern. Für ihren Service erhalten sie eine stückbasierte monatliche Vergütung. Zalando Kunden in Aarhus oder Kopenhagen, in deren Nachbarschaft es eine solche privat betriebene Abhol- und Abgabestelle gibt, können diese während des Bezahlvorgangs als ihren bevorzugten Ort für die Zustellung oder Rücksendung ihrer Bestellung auswählen.Zalando testet den Service gemeinsam mit PostNord, Zalandos Logistikpartner in Skandinavien. Das Unternehmen sorgt nicht nur für die Zustellung und Abholung der Pakete in den registrierten Haushalten, sondern stellt auch die IT-Infrastruktur bereit und übernimmt die Kundenkommunikation. Zalando Kunden erhalten von PostNord eine Zustellbenachrichtigung per SMS oder E-Mail und können ihre Bestellung zwischen 16 und 20 Uhr abholen. Die privat betriebenen Abhol- und Abgabestellen ergänzen das landesweite Netz von Packstationen und etwa 1.300 PostNord-Filialen.