Nutzung von Textnachrichten: Männer machen es öfter und länger

Im Laufe eines Lebens kommen durchschnittlich 6.387.500 Wörter per SMS oder Messenger zusammen. Das ergab eine Umfrage von Esendex , Experte für mobile Geschäftskommunikation, für die 1.000 HandynutzerInnen zu ihren Gewohnheiten rund um das Thema Textnachrichten befragt wurden.Demnach enthält eine Nachricht bei mehr als 40 Prozent der Befragten für gewöhnlich 11 bis 25 Wörter. 42,8 Prozent gaben an, bis zu 10 Nachrichten pro Tag zu versenden. Dies unterstreiche, wie wichtig Mobiltelefone für die alltägliche Kommunikation sind. "Die meisten nutzen ihr Handy hauptsächlich zum Austausch von Textnachrichten. Studien haben außerdem gezeigt, dass wir durchschnittlich 88-mal am Tag zu unserem Handy greifen", so Tina Lucke , Marketing-Managerin bei Esendex.Die Auswertung zeigt bei der Nutzung Unterschiede zwischen den Geschlechtern. So verfassen Männer meist längere Textnachrichten als Frauen. Auch die Zahl der ausgehenden Nachrichten pro Tag ist bei Männern höher. Während 32 Prozent unter ihnen täglich 50 bis 200 Nachrichten versenden, sind es bei Frauen nur 25 Prozent.