Sudokus mit Bingo-Karten vergleichen

Kommentar

Bild: Midjourney/ Sebastian Halm iBusiness-Analyst Sebastian Halm

Nochmal zur weiteren Klarheit - oder Verwirrung: Die Zahlen von HDE/IFH und bevh sind so unterschiedlich, spräche man hier von Äpfel und Birnen, so täte man den doch relativ ähnlichen Äpfeln und Birnen ein Unrecht. Wer die beiden Zahlenwerke gegeneinander hält, vergleicht eher ein Sudoku mit einer Bingo-Karte. Noch ein paar wichtige Unterschiede:Im Ultra-Longtail-Bereich (ohne Marktplatzumsätze) liegt die Fehlerrate bei HDE/IFH-Statistiken zwischen 15 und 20 Prozent. Diese Zahlen scheinen zu niedrig angesetzt. Im Gegensatz dazu werden ECommerce-Umsätze oft zu hoch geschätzt, wenn Marktplatzumsätze nicht abgezogen werden.Die bevh-Statistiken erfassen den grenzüberschreitenden Handel nicht vollständig, da ausländische Bestellungen nicht berücksichtigt werden. Auch B2B-Umsätze fehlen in den Daten. Daher sind die bevh-Ergebnisse zum Gesamtumsatz des deutschen E-Commerce eher zu niedrig. (Allerdings zeigt eine Unternehmensbefragung des Verbandes, dass B2C-Unternehmen 2023 eher Umsätze verloren haben, während Hybrid- und B2B-Unternehmen eher gewachsen sind.) Darüber hinaus sinkt die Anzahl der Bestellungen, während die Warenkorbgröße wächst.So viel zu den Unterschieden, doch suchen wir mal nach Gemeinsamkeiten: Für 2024 prognostizieren alle Akteure ein positives Wachstum von rund vier Prozent.Gemeinsamkeiten sind doch was Feines! Schönes Wochenende!