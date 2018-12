IoT wird 2019 Mainstream

Edge Computing

Sicherheitsrennen spitzt sich zu

Dominanz liegt bei großen Unternehmen

Anstieg der Anwendung von smarten Geräten

Geschäftsmodell der Automobilindustrie verschiebt sich

Ära der 5G-Netzwerke steht bevor

Zusammenfassung

Igor Ilunin , Leiter der IoT-Abteilung der Technologieberatung DataArt , prognostiziert für das kommende Jahr die Dominanz folgender IoT-Trends:Immer leistungsfähigere Geräte unterstützen lokale Datenverarbeitung sowie KI-Funktionen. Das reduziert sowohl Datentransfer-Volumen als auch Cloud-Abhängigkeiten und macht Unternehmen flexibler und agiler. Edge Computing dürfte sich erheblich auf diejenigen Branchen auswirken, die sofortiges Handeln auf Grundlage komplexer Echtzeit-Datenanalysen erfordern. Dazu gehören beispielsweise die Bereiche Fertigung und öffentliche Sicherheit. Auch Branchen wie Versand und Logistik, die mit eingeschränkter Cloud-Konnektivität kämpfen, kommt Edge Computing zugute.Der Wettlauf um die intelligentesten und sichersten IoT-Lösungen treibt die digitale Transformation an. Branchenexperten konzentrieren sich 2019 verstärkt auf das Bekämpfen von Schwachstellen und das Beantworten entscheidender Sicherheitsfragen, die die breite IoT-Akzeptanz bisher gebremst haben.Große IoT-Plattformen setzen sich durch und befeuern den Wettbewerb zwischen Giganten wie AWS und Google . Die Großkonzerne nehmen einen gewaltigen Teil des Marktes ein. Sie vergrößern ihren Einfluss immer weiter und lösen das Versprechen der Vereinfachung in großem Maßstab ein. Während sich große IoT-Plattformen um Marktanteile reißen, fokussieren sich die kleineren Plattformen auf Nischen, um ihr Überleben zu sichern.Die Beliebtheit smarter Geräte steigt branchenübergreifend an. In einer Vielzahl von Märkten, darunter die Automobil-, Transport- und Gesundheitsindustrie, erwarten Insider einen starken Anstieg von smarten Geräten.Die Automobilindustrie setzt den Einsatz von IoT-Technologien schrittweise fort, damit Fahrzeuge nahtlos Daten erfassen, überwachen und mit intelligenten Stadtverkehrsdiensten (Car-2-X) sowie anderen Fahrzeugen (Car-2-Car) kommunizieren. Daten steigen zum Lebenselixier der Automobilbranche auf, denn die Industrie verlagert sich weiter in Richtung datengesteuerter Geschäftsmodelle. Insbesondere bei OEMs (Originalherstellern) zeigt sich die Verschiebung: Sie investieren erhebliche Summen in innovative Start-ups zur Analyse und Verarbeitung von Daten.5G-Netzwerke, einer der meist erwarteten Technologietrends der Branche, leiten eine neue IoT-Ära ein. Das führt zu einer zunehmend vernetzten Welt mit mehr Innovationspotenzial. 5G ermöglicht die Erfassung, Verwaltung und Analyse von Daten nahezu in Echtzeit. Durch 5G weitet sich der IoT-Markt in Bereiche aus, in denen Zeit und Bandbreitengeschwindigkeit entscheiden. Der neue Standard erschließt damit unerkannte Umsätze und Potenziale.Das Internet der Dinge hat in wenigen Jahren den Alltag tiefgreifend beeinflusst. Die mit Spannung erwartete Einführung von 5G verspricht, die IoT-Welt im kommenden Jahr drastisch zu verändern. Von der Neugestaltung unserer Fahrweise über das Management unserer Städte bis hin zur Transformation ganzer Industrien - IoT erwartet ein arbeitsreiches 2019.