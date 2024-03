Angriff der KI-Videos: Schon wieder ein Gamechanger

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Über den Erfolg von Video-GenAI entscheidet die künftige Kombination mit anderen KI-Tools und die Optionen zur Personalisierung; dann wären sie vor allem für Dienstleister des Mittelsegments gefährlich.

Als die gefakten Bilder laufen lernten, war der Hype in den Agenturblasen der sozialen Medien groß: Ähnlich wie damals KI-Textgenerierung sprang nun das KI-generierte Video quasi über Nacht in den Fokus der allgemeinen Aufmerksamkeit. Gemeinsamkeiten zwischen Sora und ChatGPT bestehen nicht nur in der raketenstartartig hochgeschnellten Aufmerksamkeit und Hersteller Open AI - sondern auch darin, dass man den Eindruck bekommt, vorher sei nichts Vergleichbares dagewesen. Was weder bei ChatGPT noch bei Sora so richtig der Fall ist.Vor ChatGPT gab es etwa ein ELIZA un