Deutscher TikTok Shop startet mit Prominenz

E-Commerce

Nach erfolgreichen Starts in Großbritannien sowie im vergangenen Jahr in Spanien und Irland kommt TikTok Shop nun auch nach Deutschland, Frankreich und Italien.Der chinesische Technologie- und Social-Media-Gigant TikTok siedelt in München seine Deutschland-Zentrale für die ECommerce-Sparte "Tiktok Shop" an. Das Headquarter von TikTok liegt in Berlin.Mit dem TikTok Shop entsteht ein neuer Vertriebskanal, der klassische Customer Journeys auf den Kopf stellt - und neue Anforderungen an Händler, Marken und Technologieanbieter stellt. Sowohl Potenzial, aber auch Herausforderungen, sind enorm: Vertrauen, Datenschutz, Akzeptanz von Social Commerce.Zum Start sind deutsche Online-Größen wie About You (essence & Catrice), Deiters und Nivea (Beiersdorf), aber auch lokale Unternehmen wie Miralina's Halal Sweets und Teveo dabei.Max Burianek, Leiter TikTok Shop Deutschland, sagt zum Start von TikTok Shop in Deutschland: "Vom Standort München aus entsteht ein vielfältiges Angebot mit Produkten von internationalen und lokal etablierten Marken wie auch KMU, das bereits ein Viertel der Menschen in Deutschland erreichen wird.""TikTok steht kurz davor, ihren hauseigenen Shop auch in Deutschland live zu nehmen - das könnte vor allem für den Fashion-Bereich spannende neue Türen öffnen," sagt Patric Bökemeyer, Vice President E-Commerce & Operations, Kapten & Son . Das Fashion-Brand wird beim Start des deutschen TikTok Shop ebenfalls dabei sein.Für Boris Krstic, CEO des ERP-Anbieters Actindo , markiert der Start des TikTok Shops in Deutschland "einen Paradigmenwechsel im E-Commerce. Plattformen wie TikTok machen Commerce nicht nur schneller, sondern auch emotionaler und unmittelbarer - mit massiven Auswirkungen auf Handelsprozesse, Systemarchitekturen und Kundenerwartungen."Gemeinsam mit seinem Kunden Kapten & Son und dem Partner Tradebyte will der Technologie-Anbieter Actindo zeigen, wie sich Social Commerce skalierbar in ein Unified-Commerce-Modell integrieren lässt: "mit einem vernetzten Backend, kanalübergreifenden Datenflüssen und einer Plattformstrategie, die digitale wie stationäre Touchpoints einbindet."