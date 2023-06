ECommerce-Anbieter Plentysystems will Agentur werden

Das persönliche Beratungsangebot 'Plentyone' "durch individuelle AnsprechpartnerInnen aus dem Growth Management umfasst die Bereiche ECommerce-Strategie, Systemeinrichtung und Prozesse sowie Kanal-Betreuung und Livegang", kündigt der Softwarehersteller an. Weiterführend sollen Services im Bereich Digital Marketing angeboten werden: "Dabei optimiert und verwaltet Plentyone die Angebote seiner Kundschaft auch international und erstellt individuelle Suchmaschinen- und Marktplatz-Kampagnen eingebettet in die Gesamtstrategie und das Budget des Kunden." Ein "kostenlos nutzbares" Ticketsystem sowie telefonischer Support sollen das Service-Angebot abrunden.Basis ist die SaaS-Plattform Plentysystems . Diese bietet nach Herstellerangaben die Anbindung an über 70 verschiedene Verkaufskanäle und Marktplätze, einen eigenen Onlineshop sowie die Integration eines POS-Kassensystems. Das Komplettsystem bietet Funktionen von der Artikelverwaltung und Warenwirtschaft bis hin zur kompletten Auftragsabwicklung inkl. Versand, Abrechnung, Belegerstellung und Retouren.