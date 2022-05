Digitale Dialog Area zum OMR Festival jetzt online

02.05.2022 Am 17. und 18. Mai findet das OMR Festival 2022 in Hamburg als Präsenzveranstaltung statt - inklusive einer 'Dialog Area' mit großem Konferenzprogramm - organisiert von DDV und ONEtoONE. Die Veranstaltung ist jetzt erstmals online und live verfügbar.

sich jetzt schon das gesamte Programm der Dialog Stage ansehen



sich jetzt schon anmelden für die virtuelle Echtzeit-Teilnahme an der Dialog Stage und der Preisverleihung des MAX-Awards

jetzt schon im Hallenplan und der Ausstellerübersicht stöbern und mit Ausstellern der Dialog Area Kontakt aufnehmen



am 17. und 18. Mai das Streaming des gesamten Konferenzprogramms verfolgen



automatisch informiert werden, wenn ein spannender Vortrag beginnt



live mitdiskutieren und Fragen an die Referenten stellen

Mit der "Dialog Area by DDV & ONEtoONE" und dem dazugehörigen Konferenzformat "Dialog Stage" wird es auf dem OMR Festival in Hamburg am 17. und 18. Mai 2022 wieder einen in die OMR integrierten, eigens gebrandeten Bereich speziell für das datengestützte Marketing geben. In dem zweitägigen Vortragsprogramm liefert an beiden Tagen hochkarätige SprecherInnen - unter anderem vom FC Bayern München, Otto, Douglas und St. Pauli - Best-Cases aus der aktuellen Dialogmarketingpraxis sowie technische und organisatorische Insights rund um den Dialog mit Kundinnen und Kunden.Bereits jetzt online ist diedie die Redaktion zusammen mit dem DDV organisiert. Dort kann man