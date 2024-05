Ratioform verschwindet vom Markt

Verpackungshändler

08.05.2024 Ab Mai 2024 wird die Marke Ratioform in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter dem Markendach von Kaiserkraft am Markt geführt. Geschäftsführerin Sonja Mechling über die Hintergründe, eine eingeführte Marke zu beerdigen.

"Die Welt unserer Kunden verändert sich und mit ihr Erwartungen und Wünsche an Unternehmen. . Auf diese Entwicklungen müssen Unternehmen reagieren und sich neu aufstellen. ", argumentiert Sonja Mechling, Geschäftsführung der Kaiser+Kraft GmbH und Präsidentin der Division Industrial & Packaging über die Hintergründe, Ratioform vom Markt zu nehmen.Die Vertriebsmarken 'Kaiserkraft' und 'Ratioform' waren bislang separat am Markt aktiv. Ratioform war dabei Deutschlands Marktführer im B2B-Handel für Transportverpackungen, von Standardverpackungen über individuelle Sonderprojekte bis zur Integration von Packstraßen. Der B2B-Omnichannelhändler Kaiserkaft wiederum ist PBS-Experte für Büro-, Betriebs- und Lagerausstattung mit einem breiten Sortiment und Serviceleistungen.Als Mutterkonzern von Kaiserkraft hat sich die Takkt die Tochtergesellschaften auf drei operative und kundenorientierte Divisionen aufgeteilt. Damit soll die Division Industrial & Packaging, zu der die Marken Kaiserkraft und Ratioform gehören die Kundschaft effizienter und ganzheitlicher bedienen können. Mechling: "Durch den Zusammenschluss können wir Kunden, Partnern und Lieferanten nun diese ganzheitlichen Lösungen und ein noch attraktiveres Portfolio, nämlich Produkte zur Geschäftsausstattung als auch Verpackungslösungen, aus einer Hand anbieten."Warum die Marke Ratioform vom Markt verschwinden wird und nicht Kaiserkraft beantwortet Sonja Mechling so: "Als Omnichannelhändler bietet Kaiserkraft europaweit ein großes Spektrum an Produkten an. Damit deckt Kaiserkraft bereits einen sehr breiten Bedarf an Geschäftsausstattung unter einer Marke mit internationaler Bekanntheit ab." Ratioform sei als "Experte im Bereich Verpackung vorwiegend im deutschen Raum" tätig. Das Produktsortiment von Kaiserkraft um die Expertise Verpackungslösungen zu ergänzen und das somit größere Potenzial zu nutzen, "war der logische und unternehmerisch sinnvollere Schritt für uns."