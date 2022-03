Mehr Packstationen an Bahnhöfen: Bahn und Post kooperieren

Die erste Packstation am Bahnhof in Leipzig

Bild: DB AG - Oliver Lang

Die Deutsche Post DHL Group und die Deutsche Bahn (DB) wollen das Serviceangebot am Bahnhof verbessern und das Abholen und Versenden von Paketen erleichtern: Im Rahmen ihrer Kooperation werden rund 800 zusätzliche DHL Packstationen an Bahnhöfen in ganz Deutschland zur Verfügung gestellt. Ein Großteil der Automaten soll noch in diesem Jahr ans Netz gehen.Bernd Koch , Vorstandsvorsitzender der DB Station & Service AG: "Bahnhöfe als zentrale Drehscheiben mitten in der Stadt sind ideale Standorte für die neuen Packstationen. Mit dem neuen Click & Collect-Service 'Box - Die Abholstation' machen wir unsere Stationen für unsere Gäste noch attraktiver.". Holger Bartels , zuständig für das gesamte Filial- und Packstationsnetz im Post- und Paketbereich der Deutsche Post DHL, ergänzt: "Je mehr Packstationen fußläufig oder am Übergang zum Nah- und Fernverkehr zu erreichen sind, desto besser ist dies für die Nachhaltigkeit unserer Dienstleistung." Regional gibt es bereits vereinzelt Packstationen an Bahnhöfen, mit denen beide Partner gute Erfahrungen gemacht haben. Diese Zusammenarbeit wird ab sofort weiter intensiviert.

Die neue Packstation im Hauptbahnhof Leipzig befindet sich im Obergeschoss des Bahnhofs direkt am Zugang zur S-Bahn-Haltestelle im Citytunnel. Sie ist mit 241 Fächern einer der bundesweit größten Automaten. Bis Ende 2023 will DHL die Zahl der aktuell über 9.000 Packstationen auf etwa 15.000 Automaten erhöhen.





Onlineshops und Einzelhändler können erstmals in die Packstation mit neuem Service liefern

Ab Ende 2022 können KundInnen bestellte Waren unterschiedlichster Anbieter unabhängig von Liefer- und Öffnungszeiten am Bahnhof abholen oder retournieren. Die Initiative Smart City DB startet dazu einen neuen Click & Collect-Service . Damit können Onlineshops und Einzelhändler erstmalig unabhängig vom Zustellunternehmen in einen Teil der Packstation einliefern. Die Deutsche Post DHL stellt der DB dafür bis zu einem Drittel der Fächerkapazitäten an den jeweiligen Automaten zur Verfügung. Der neue Service ist durch ein neues Co-Branding der Packstationen erkennbar.So funktionieren die neuen Services an der Packstation: Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Retouren und alle weiteren frankierten Sendungen können auch ohne Registrierung über die Packstation versendet werden.