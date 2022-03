So viel bestellt jeder Bundesbürger im Jahresschnitt

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Deutsche bestellen mehr Pakete als Niederländer und Franzosen

Tag mit dem höchsten Versandaufkommen? Weder Black Friday noch Cyber Monday

Dies zeigen die Zahlen des aktuellen Shipping Index, den die All-in-One-Versandplattform Sendcloud veröffentlicht hat. Auch weitere Ergebnisse der Analyse, die das Verhalten deutscher sowie europäischer Verbraucher in den Blick nimmt und vergleicht, überraschen: So verzeichnete der Paketversand in Deutschland von Juni bis September 2021 ein verhältnismäßig langes Sommerloch mit einer vergleichsweise niedrigen Bestellquote. Zudem fielen die Tage mit dem höchsten Versandvolumen erwartungsgemäß in die Jahresend-Saison, dabei erreicht jedoch keiner der typischen Aktionstage wie Black Friday oder Cyber Monday den Jahres-Spitzenwert.In Deutschland lag vor allem in den letzten beiden Monaten 2021 das Paketaufkommen stark über dem Normalniveau: So betrug das relative monatliche Paketvolumen letztes Jahr im November 130 Prozent und im Dezember sogar 147 Prozent. Im Juni (86 Prozent) sowie im Juli (82 Prozent) bewegte sich das Paketaufkommen dagegen deutlich unter dem Jahresschnitt von 100 Prozent.Der Sendcloud Shipping Index vergleicht die monatliche Entwicklung des Paketvolumens in verschiedenen Ländern Europas. Dabei fallen länderübergreifend zwei Dinge sofort ins Auge: Eher ruhige Monate im Sommer und ein deutlicher Peak in den Monaten zum Jahresende. Auffallend sei - nicht nur in Deutschland (mit 106 Prozent), sondern auch in mehreren anderen Ländern - zudem ein leichter Peak im März. Erklären lasse sich dieser vermutlich mit den damals geltenden Corona-Beschränkungen.Insgesamt bestellen die Deutschen laut dem Sendcloud Shipping Index etwa 27 Pakete im Jahr - das entspricht circa einem Paket alle 14 Tage. In den Niederlanden bestellen die Bürger im Durchschnitt beispielsweise nur 24 Pakete, in Frankreich sogar nur 22.Die Tage mit den meisten verschickten Paketen 2021 fielen in die Hochsaison im November und Dezember. Dabei überrascht, dass keiner der Aktionstage wie Cyber Monday und Black Friday den Tag mit dem höchsten Paketversand darstellte. Die meisten Pakete des Jahres 2021 wurden an einem Montag in der Vorweihnachtszeit versendet: Der 13. Dezember erzielte mit einem Paketvolumen von knapp 296 Prozent ein noch höheres Volumen als der Cyber Monday am 29. November. Insgesamt fallen die fünf Tage mit dem höchsten Versandaufkommen immer auf einen Montag, da viele Pakete aus Wochenendbestellungen am darauffolgenden Werktag bearbeitet werden.