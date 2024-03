Otto ist jetzt erstmals eine Frau. Und sie heißt Petra.

Umstrukturierung in der Otto-Group

Generationenwechsel bei der Otto-Group , deren Führungsteam deutlich weiblicher wird: Benjamin Otto soll 2026 vom von seinem scheidenden Prof. Dr. Michael Otto als "gestaltende Gesellschafter" den Vorsitz des (Familien-)Stiftungs- und Gesellschafterrats übernehmen und damit die Kontrolle von Deutschlands größtem Onlinehandelskonzern. Er kontrolliert zusammen mit Alexander Birken , der bereits 2025 an die Spitze des Aufsichtsrats wechselt. Neue Vorstandsvorsitzende und damit "die starke Kraft an der Spitze der Otto Group" wird bereits im Frühjahr 2025 Petra Scharner-Wolff , neue Finanz- und Personalchefin Katy Roewer Der (so die Unternehmensmeldung) "engagierte Stifter" Benjamin Otto soll seine Kontrollfunktion zum 1. März 2026 übernehmen, um "einen schrittweisen Übergang in aller Ruhe zu ermöglichen". Benjamin Otto will sich bis dahin noch intensiv um seine Stiftungen Holistic Foundation gemeinsam mit seiner Frau sowie um das HHI Holistic Health Institute und eigene unternehmerischen Aktivitäten kümmern. Er soll 2026 "die strategische Führung der Unternehmensgruppe übernehmen" - mittels der Familienstiftung Michael Otto, die mehrheitlich die Gesellschaftsanteile an der Otto Group hält.Als Gesellschaftervertreter für das operative Geschäft soll der derzeitige Vorstandsvorsitzende Alexander Birken mit Wirkung zum 1. März 2025 von Dr. Michael Otto den Aufsichtsratsvorsitz übernehmen. Seit 2017 ist der 59-Jährige Vorstandsvorsitzender der Unternehmensgruppe und übernimmt nach dem altersbedingten Ausscheiden aus dem Vorstand den Vorsitz des Aufsichtsrats der Otto Group.Neue Vorstandsvorsitzende der Otto Group wird Petra Scharner-Wolff. Seit 2015 ist Petra Scharner-Wolff, 52, im Konzern-Vorstand der Otto Group verantwortlich für Finanzen, Controlling und Personal. Ebenfalls zum 1. März 2025 rückt Katy Roewer (48) in den Konzern-Vorstand auf und übernimmt in der Nachfolge von Petra Scharner-Wolff die Konzern-Vorstandsressorts Finanzen, Controlling und Personal.