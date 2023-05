Bild: Otto GmbH & Co KG

Rote Zahlen bei Otto: Wo es im Konzern besser aussieht

25.05.2023 - Es war schon im März 2023 abzusehen, dass der Hamburger ECommerce-Konzern in die roten Zahlen rutscht. Auf der Bilanzpressekonferenz wurde es jetzt offiziell: Der ausgewiesene Umsatz von Otto ging um zwei Prozent zurück, operativ sprach man in Hamburg von einer "Quasi Schwarzen Null". Doch an manchen Stellen des Konzerns sieht es durchaus besser aus. Ein Blick in die Zahlen.