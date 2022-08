Die DDoS-Erpressung: Schutz vor Ransomware reicht nicht

HANDLUNGSRELEVANZ

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Cyberkriminelle finden immer neue Wege, um Unternehmen zu erpressen.

Man kann wirklich nicht behaupten, dass zu wenig über Cyberattacken und die erforderliche Cybersicherheit gesprochen wird. Die Bedrohungslage durch Angriffe auf IT (Information Technology) und OT (Operational Technology) füllt viele Meldungen in den Nachrichten. Die hohe Medienpräsenz des Themas ist auch ohne Zweifel berechtigt, immerhin gibt es kaum eine Studie über vorherrschende Unternehmensrisiken, die nicht die Cyberrisiken auf den vordersten Plätzen sieht. Das Allianz Risk Barometer 2022 ist nur ein Beispiel dafür.Allerdings entsteht mitunter ein einseitiges Bild. So w