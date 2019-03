Frist verlängert: Jetzt noch eintragen ins Internetagentur-Ranking 2019

Bild: HighText Verlag

Das Ranking liefert eine neutrale Branchenübersicht mit dem Schwerpunkt Fullservice-Leistungen. Die Angaben der meldenden Fullservice-Digitalagenturen fließen in eine umfassende Auswertung ein. Die Abfrage wurde dieses Jahr überarbeitet, sodass das Ranking 2019 noch genauere Ergebnisse verspricht (beispielsweise Verteilung der Mitarbeiter auch für Bereiche wie Social-Media-Kreation, Digitale Transformation und User Experience Design,…) Im Ergebnis bietet das Internetagentur-Ranking eine neutrale und umfassende Marktübersicht zu Honorarumsätzen, Mitarbeiterzahlen und Tätigkeitsfeldern der Agenturen. Es ist für zahlreiche Kunden die Basis für Ausschreibungen und Pitches.Die Daten für das Ranking werden jährlich per Fragebogen erhoben. Zusätzlich geben die Agenturen eine Ehrenerklärung über die Richtigkeit ihrer Angaben ab. Die Informationen der nach Honorarumsatz 50 größten Teilnehmer überprüft der BVDW zudem über Testate der Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. Die Kennzahlen der übrigen Agenturen werden durch Stichproben verifiziert. Am Ranking beteiligen dürfen sich Full-Service-Internetagenturen, die folgende Teilnahmebedingungen erfüllen.Das Internetagentur-Ranking 2018 mit den Analysen von iBusiness dazu finden Sie auf iBusiness.de/internetagentur-ranking