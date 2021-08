Workshop: In sechs Schritten zur perfekten Personalisierung 

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Das Persona-Konzept erlaubt eine individuelle Kundenberatung - auch wenn Sie den Kunden oder die Kundin gar nicht kennen.

Personalisierung praktisch umsetzen

Ein großer Retailer für Kinderbekleidung berichtete auf einem Fachkongress einmal, dass BesucherInnen in seiner Filiale zu 95 Prozent konvertiert werden können, BesucherInnen im Onlineshop dagegen nur zu zwei Prozent - und das läge nicht nur am qualifizierteren Traffic und dem besonderen Sortiment, sondern auch an der direkten Ansprache der Kundschaft durch die MitarbeiterInnen. Der Hauptunterschied sei, dass die KundenberaterInnen im Filialgeschäft anhand von Verhaltensmustern bewusst oder unbewusst und in Millisekunden erkennen, mit welchem Kundentyp sie es zu tun haben.Die VerkäuferInnen in der Filiale sind auch deswegen erfolgreicher, weil sie sich gekonnt und ohne zu überlegen auf jeden Typ anpassen. Jeder wird unterschiedlich angesprochen und beraten.In Onlineshops findet das selten statt. Eine typische Optimierung mit den gängigen Testverfahren (A/B oder multivariat) wird immer zu dem einen Ergebnis führen, das die beste Conversion für die Gesamtheit aller KundInnen verspricht. Unterm Strich wird die Site auf den kleinsten gemeinsamen Nenner optimiert. Oder auf die Mehrheit. Aber eben nicht auf das beste Ergebnis für jede Kundengruppe.Die Erkenntnis, dass dies nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann, bringt einen Händler allerdings auch noch nicht weiter. Denn wie sollte denn ein anonymer Web-Besucher bzw. eine Web-Besucherin persönlich angesprochen werden? Anhand welcher Merkmale kann eine junge Mut