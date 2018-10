Sweet 20: Ich suche Ihre Geschichte!

Unsere Schwesterzeitung ONEtoONE wird nämlich 20 Jahre alt und feiert das mit einem großen Sonderteil. Aber weil ONEtoONE ja ein bisschen anders und persönlicher ist als andere, wiollen wir nicht zum drölftausendsten Mal berichten, wie Google, Twitter, Facebook gegründet worden sind. Sondern wir wollen einen knallbunten Sonderteil machen über dieAkteure des digitalen Marketings: Überund all die anderen Akteure hierzulande.DeswegenSie uns erzählen, was sie mit 20 erlebt haben (oder vor 20 Jahren): Späte Schule, frühe Uni, Wehr- oder Zivildienst, erster Job, Abenteuerreisen, schräge Hobbys, wilde Frisuren, Parties ohne Ende - und natürlich den Einstieg in den schönsten Job der Welt - das (Online-)Marketing.Was ich von Ihnen bis 20.10.2018, 20 Uhr 20 haben will, ist die (schriftliche und fotografische) Antwort auf die Frage "Das habe ich mit 20 Jahren gemacht": Nicht mehr als 3000 Zeichen schicken Sie an portrait@hightext.de - zur Not reichen auch zwei knuffige Sätze mit einem schönen Foto.Und Sie sollten uns natürlich Ihre heutige Firma und Funktion verraten, damit wir das zu Ihrer Geschichte dazuschreiben können. Das bunte Jubiläums-Special wird ONEtoONE 12/18 in einer Auflage von 12.500 Exemplaren beigeheftet und erscheint zusätzlich als ePaper.Ich freue mich auf Ihre Geschichte und Ihre Fotos....