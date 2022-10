Weihnachten: DHL erwartet bis zu 11 Millionen Sendungen am Tag

Pakete spätestens bis 20. Dezember einliefern

Bild: Deutsche Post DHL

Der Unternehmensbereich Post & Paket Deutschland von Deutsche Post DHL Group rüstet sich für die volumenstärkste Jahreszeit mit den Shopping-Events Black Friday, Cyber Monday und dem Weihnachtsgeschäft: Im November und Dezember erwartet das Unternehmen einen Anstieg der Paketmengen um 70 Prozent gegenüber dem Monat September, an einzelnen Spitzentagen vor Heiligabend werden es bis zu 11 Millionen Pakete sein. Um diese Mengen bewältigen zu können, will das Unternehmen mehr als 10.000 Aushilfskräfte insbesondere für die Bereiche Zustellung, Sortierung und Verladung einstellen. Außerdem mietet es rund 4.000 weitere Zustellfahrzeuge an, die meisten mit Elektroantrieb."Wir haben uns auch in diesem Jahr wieder sehr frühzeitig auf den vorweihnachtlichen Starkverkehr vorbereitet. So haben wir in den letzten Monaten erneut signifikant in den Ausbau unserer Sortierkapazitäten in unseren Paket- und Briefzentren investiert, zusätzliche Betriebsmittel beschafft und unsere Prozesse angepasst, um die zusätzlichen Mengen zu bewältigen", sagt Nikola Hagleitner , seit 1. Juli 2022 Vorständin für das deutsche Paket- und Briefgeschäft.Vor große Herausforderungen stellt die Post die angespannte Arbeitsmarktsituation sowie der "unerwartet hohe Wiederanstieg der Corona-Infektionen in unseren Betriebsstätten", erklärt Thomas Schneider , Betriebschef des Post- und Paketgeschäfts in Deutschland. Die Post DHL Group könne deshalb nicht versprechen, dass "jedes Paket am nächsten Werktag ankommen wird". Privatkunden sollten ihre Pakete innerhalb Deutschlands deshalb spätestens bis zum 20. Dezember in einer Filiale oder Packstation einliefern, wenn sie rechtzeitig vor Heiligabend unter dem Weihnachtsbaum liegen sollen. Für Briefe und Postkarten ist der Stichtag der 22. Dezember. Pakete und Post ins Ausland müssen früher eingeliefert werden.Um genügend Arbeitskräfte zu gewinnen, hat das Unternehmen bereits vor einigen Monaten umfangreiche Rekrutierungsmaßnahmen in die Wege geleitet, darunter die bundesweite Kampagne "werde-eine:r-von-uns.de" . Eine Herausforderung seien außerdem die hohe Schwankungen bei Geschäftskunden-Sendungen, die eine exakte Prognose der zuzustellenden Pakete erschwerten. So übergeben manche großen Geschäftskunden wesentlich mehr Sendungen als das Unternehmen ursprünglich kalkuliert hat.Spätestens Mitte November erwartet die Deutsche Post DHL Group einen sprunghaften Anstieg der Warensendungen. Doch schon jetzt ziehen die Volumina bei Paketen und warentragenden Sendungen an. Insbesondere in den Bereichen Online-Apotheken, günstiger Mode und Unterhaltungselektronik sieht Deutsche Post DHL im Vergleich zum Vorjahr inzwischen wieder einen positiven Wachstumstrend.