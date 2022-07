07.07.2022 - Die Nutzung von Youtube ist weiter leicht zurückgegangen. Rund 50 Prozent der Befragten ab 14 Jahren gaben an, den Videodienst in den vergangenen vier Wochen genutzt zu haben - 3,3 Prozentpunkte weniger als in der vorausgegangenen Erhebung vor rund zehn Monaten.