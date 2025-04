Die aktuelle MUUUH! Voice Studie 2025 , durchgeführt mit repräsentativen Daten des Meinungsforschungsinstituts YouGov , zeigt: Die Nutzung von Sprachassistenten in Deutschland stagniert. Weniger als die Hälfte der Bevölkerung setzt sie aktuell ein. Nur noch 44 Prozent der Befragten sehen eine Verbesserung der Technologie - 2023 waren es noch 58 Prozent. Zudem lehnen 70 Prozent ein kostenpflichtiges Angebot wie "Alexa Plus" ab.Gleichzeitig attestieren viele Deutsche der Voice-Technologie ein großes Potenzial im Kundenkontakt. So sind 45 Prozent überzeugt, dass Voice in der Interaktion mit Untern