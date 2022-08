Das sind die größten EMail-Anbieter der Schweiz

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Erstmals veröffentlicht GMX Daten zum Markt der EMail-Anbieter in der deutschsprachigen Schweiz. Dafür befragte das Forschungsinstitut MindTake im Auftrag von Vermarkter United Internet Media insgesamt 1.010 Schweizer Onliner danach, welchen EMail-Anbieter sie hauptsächlich privat nutzen.Den größten Marktanteil in der Schweiz hat demnach Gmail mit 26,0 Prozent. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Bluewin mit 18,5 Prozent und GMX.ch mit 16,1 Prozent. Microsoft (12,9 Prozent) und Sunrise (5,6 Prozent) belegen die Plätze vier und fünf. Server/Domäne-Anbieter für die eigene EMail-Adresse, Yahoo und iCloud von Apple kommen nicht über fünf Prozent.In der deutschsprachigen Schweiz könne GMX.ch mit 850.000 aktiven Usern pro Monat zudem nicht nur als EMail-Anbieter punkten, sondern zähle zudem laut dem 'Digital News Report 2022' zu den zehn wichtigsten Nachrichtenquellen.Mit den Daten aus der Schweiz liegen damit nun für die gesamte DACH-Region Marktzahlen vor. Im Frühjahr hatte MindTake bereits für Österreich die Marktanteile ermittelt. GMX.at liegt demnach mit einem Anteil von 26,8 Prozent auf dem zweiten Platz hinter Gmail (32,3 Prozent). In Deutschland haben laut dem Forschungsinstitut Convios Consulting 25,2 Prozent der Internet-NutzerInnen ihre Haupt-EMail-Adresse bei GMX. Das bedeutet Platz zwei, knapp hinter Web.de mit 25,4 Prozent.