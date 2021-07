EUid: Die Zukunft der digitalen Identität? 

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Mit der EUid könnte Europa ein Vorreiter in Sachen Identitätsmanagement werden - wenn die Idee von den VerbraucherInnen angenommen wird.

Der durchschnittliche Internetnutzer bzw. die Internetnutzerin verfügt über mehr als 25 Internetkonten, die für unterschiedlichste Absichten angelegt werden, so das Potsdamer Hasso-Plattner-Institut. Neben Accounts für EMail-Dienste oder soziale Netzwerke benötigen NutzerInnen zum Beispiel Zugang zu Onlineshops. Jedes dieser Internetkonten repräsentiert eine individuelle Digitale Identität.Dabei würde es ausreichen, wenn eine Nutzerin bzw. ein Nutzer auch nur eine digitale Identität besitzen würde, die dann je nach Online-Dienst verschiedene Informationen preisgibt. Die Vielzahl der digitalen Identitäten ist bekanntlich ein Problem, für die Nutzerin/den Nutzer selbst, die/der sich zum Beispiel entsprechend viele Zugangsdaten überlegen und merken muss, und natürlich für die Sicherheit.So erklärte die Fokusgruppe Sichere Identitäten beim Digitalgipfel: "Die Sicherheit digitaler Identitäten ist das höchste Gebot, da es sich hierbei um die sensibelsten Daten der Bürgerinnen und Bürger handelt. Diese Daten gilt es zu schützen. Zum einen damit die Nutzer die eigene Datensouveränität wahren können. Zum anderen benötigen Unternehmen und Behörden die Rechtssicherheit und Verbindlichkeit, dass es sich bei einer genutzten digitalen Identität wirklich auch um den Identitätsinhaber handelt."Viele digitale Identitäten bedeuten aber auch einen großen Aufwand für den Schutz der Identität und viele mögliche Schwachstellen, die Daten- und Identitätsdiebe ausnutzen könnten. Eine einheitliche, übergreifende Identität müsste wegen der zentralen Stellung noch besser geschützt werden, da das Missbrauchspotenzial und das Risiko für den Datenschutz steigt. Doch gelingt es, eine einheitliche digitale Identität zu schaffen und zu sichern, wäre viel für den Erfolg und die Sicherheit in der digitalen Transformation erreicht.Genau daran, an der Bildung eines einheitliche