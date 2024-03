Wie tief der Digital Markets Act in unsere Gewohnheiten eingreift

Ob der Digital Markets Act, dessen Umsetzung seit dem 7. März 2023 kontrolliert wird , auch tatsächlich, wie von der EU erhofft, zu mehr Vielfalt im Internet führen wird - also aus EU-Sicht zu einer größeren Konkurrenzfähigkeit für europäische Internetdienste - steht noch nicht fest. Kann auch noch nicht feststehen, denn die Umsetzung läuft noch.Um was geht es? Dasstammt aus dem Dezember 2020 - rund um den 2. Corona-Lockdown in Deutschland - und wurde am 2. Mai 2023 zum gültigen Gesetz. Die Europäische Kommission benannte die sechs, gegen den ihr Digital Markets Act im Wesentlichen zielte: Alphabet, Meta, Apple, Bytdance (Tiktok), Amazon und Microsoft