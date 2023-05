HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Targeting funktioniert richtig gemacht, aber immer nur auf dem Fundament einer starken Marke, sonst geht's schnell nach hinten los

Targeting und Marke sind zwei Paar Schuhe. Das erste setzt darauf, Nutzer bei ihren Bedürfnissen abzuholen und das passende Produkt idealerweise zum Zeitpunkt des höchsten Bedarfs mittels Marketing anzubieten. Branding dagegen setzt auf einen langfristigen Markenaufbau, der den Nutzer intuitiv einen bestimmten Hersteller bevorzugen lässt, so der Plan. In jüngster Zeit befindet sich das Targeting, nach seinem großen Goldgräberrausch um die 2010er-Jahre herum, jedoch in einer gewissen Krise: "Wir sind hier drei ProfessorInnen und 50 Doktorranden und beobachten eine nachlassende Intensität des Targetings", sagt Professor Christoph Burmann, Lehrstuhl für Innovatives Markenmanagem