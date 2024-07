Amazon startet KI-basierten Verkaufsassistenten Rufus

US-weiter Rollout

Bild: Amazon

Bereits im Februar 2024 hatte Amazon den Betatest angekündigt , zum Prime-Day ist Amazons generatives KI-gestütztes Conversational-Commerce-Tool flächendeckend in der Amazon-App verfügbar - allerdings nur in den USA. greift auf Produktdatenbanken wie auch Kundendaten des jeweilig Fragenden zu und kann in Echtzeit Fragen beantworten zu Produktdetails, Kundenrezensionen und Kaufhistorie. Fragen wie: "Ist diese Kaffeemaschine leicht zu reinigen und zu pflegen?" oder "Ist diese Wimperntusche ein sauberes Schönheitsprodukt?". Die Kunden können auch auf "Was sagen die Kunden?" tippen, um einen Überblick über die Kundenrezensionen zu erhalten. Auch Produktempfehlungen ("Soll ich Wanderschuhe oder Laufschuhe kaufen?", "Was brauche ich alles für eine Geburtstagsparty?") und Rubrikvergleiche ("Was ist der Unterschied zwischen einem Elektro- und einem Gasgrill?") soll Rufus beantworten können. Auch wann und wo eine aktuelle Lieferung zugestellt wird sowie Fragen zu Rechnungen und Retouren soll Rufus beantworten.Rufus ist der Name des Amazon-Mascottchens . Der Corgi gehörte dem ehemaligen Chefingenieur von Amazon und begleitete diesen in den Amazon-Frühzeiten jeden Tag ins Büro. Rufus starb 2009 und wurde nun Namensgeber des neuen KI-Assistenten.Ob und wann Rufus in Deutschland und Europa verfügbar ist, konnte bis Redaktionsschluss nicht in Erfahrung gebracht werden.