Urlaubsplanung: Deutsche nutzen im Schnitt vier Reise-Apps

16.07.2019 Flug und Hotel buchen, die Route für den Mountainbike-Ausflug planen oder das Wetter am Urlaubsort checken: Für viele Deutsche sind Apps für die Verwirklichung ihrer Ferienreise heute unverzichtbar. So hat fast jeder fünfte Bundesbürger (19 Prozent) mehr als fünf solcher Anwendungen auf seinem Smartphone oder Tablet installiert.

Im Durchschnitt hat jeder Bundesbürger rund vier verschiedene Apps, die etwa Wetter-Apps, Navigations-Apps oder Apps zum Buchen von Unterkünften, Transport und touristischen Aktivitäten umfassen, auf seinem Gerät. Mit nur einer einzigen solchen App kommen lediglich vier Prozent der Befragten aus. 17 Prozent gaben an, keine Reise-App installiert zu haben. Das hat eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom ergeben.Wie die Bitkom-Umfrage weiter ergibt, würden allerdings auch viele eine App nutzen, die Funktionen wie Wettervorschau, Navigation, Buchung und Ausflugsplanung in sich vereint. Mehr als jeder zweite Nutzer von Reiseanwendungen (55 Prozent) würde eine solche App auf jeden Fall nutzen, weitere 22 Prozent gaben an, sie könnten sich die Nutzung zumindest vorstellen.