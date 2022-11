Black Friday 2022: Deutsche hoffen auf echte Schnäppchenjagd

Online-Shops besonders zum Black Friday bei Shoppern gefragt

Gen Z in Shoppinglaune

Die Expertenprognosen ob des Shoppingverhaltens der Deutschen fallen für 2022 unterschiedlich aus. Während die Boston Consuting Group von einem Minus von 15 Prozent ausgeht, rechnet der Handelsverband Deutschland (HDE) mit einem Plus von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Eine Umfrage des Commerce Media Unternehmens Criteo liefert nun neue Daten: Während 2021 etwa 41 Prozent der Befragten planten, in Stores und 70 Prozent online zu shoppen, sind es dieses Jahr 47 bzw. 73 Prozent.67 Prozent der Befragten in Deutschland würden einen neuen Online-Shop beim Kauf in Erwägung ziehen, wenn er gute Deals und Schnäppchen bietet. 71 Prozent geben sogar an, sie würden zum Black Friday gegebenenfalls in Online-Shops kaufen, in denen sie normalerweise nicht einkaufen.58 Prozent sind auf der Suche nach Rabatten und Produkten, die sie sonst nirgends bekommen, und 51 Prozent wollen Angebote erstehen, wenn Shops kostenlosen Versand anbieten. Für immerhin 38 Prozent sind dabei problemlose Retouren bei einem Shop wichtig, bei dem sie das erste Mal einkaufen. Ein weiterer entscheidender Faktor: sehr guter Service. 40 Prozent sagen, sie würden deswegen auch nach dem Black Friday wieder beim gleichen Shop kaufen.Analog den Ergebnissen der Holiday Season Shopping-Umfrage von Criteo - 55 Prozent der Generation Z wollen in der Vorweihnachtszeit mehr Geld ausgeben als im Vorjahr - ist die Gen Z auch beim Black Friday 2022 im Vergleich der Altersgruppen am meisten in Shoppinglaune. 51 Prozent wollen im stationären Handel und 78 Prozent online shoppen gehen. Bei der Generation der Boomer sind es gerade einmal 35 bzw. 45 Prozent.