Unfassbare Zahl: So oft wird jeder Mensch täglich online verkauft 

15.10.2021 Obwohl die Gesamtzahl der täglich gesendeten Gebotsanfragen nicht öffentlich sind, sendet etwa Googles Real-Time-Bidding-System private Nutzerdaten an mehr Unternehmen und Websites als vor zwei Jahren und eine einzige von Verizon betriebene Anzeigenbörse, die das System des Interactive Advertising Bureaus (IAB) nutzt, rund 600 Milliarden RTB-Gebote/Informationen an einem Tag aussendet.

Aufgrund dieser und anderer Daten schätzen die Autorinnen und Autoren der Studie 'The Future of Online Advertising', veröffentlicht auf Digitalcourage.de , dass EU-Bürger rund 84 Milliarden Mal am Tag sinnbildlich im Internet versteigert werden, um ihnen Online-Werbung einblenden zu können. Das macht 304 Mal täglich pro Person.