Datentransfer an Dritte ist die größte Sorge bei der Online-Registrierung 

Veränderte Prioritäten: Schutz der digitalen Identität hat Vorrang

Mehr als die Hälfte (51 Prozent) sind besorgt, dass ihre Daten an Dritte weitergegeben werden.

Nahezu die Hälfte (47 Prozent) macht sich Sorgen um die Sicherheit der Informationen, die er oder sie preisgibt.

37 Prozent finden, dass zu viele Informationen abgefragt werden.

20 Prozent dauert der Vorgang zu lange.

14 Prozent finden den Eingabeprozess verwirrend.

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Identitätsprüfung: Dateneingabe via Online-Formular ist klarer Favorit

Prüfung mittels biometrischer Daten gewinnt an Bedeutung

Bis vor einem Jahr war das Internet nur eine von vielen Möglichkeiten, mit Anbietern in Kontakt zu treten und Waren oder Dienstleistungen zu beziehen. Mit Beginn der Covid-19-Pandemie wurde "online" in vielen Fällen zur einzigen Option, sodass die Nutzung entsprechender Dienste sprunghaft gestiegen ist: Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der deutschen Befragten der Studie gibt an, seit Beginn der COVID-19-Pandemie vermehrt Online-Dienste in Anspruch genommen zu haben. Je jünger die Nutzer, desto stärker hat die Online-Aktivität zugenommen: Bei der jüngsten Altersgruppe zwischen 18 und 24 Jahren ist ein Zuwachs von 78 Prozent zu verzeichnen. Bei den über 55-Jährigen beträgt die Zunahme immerhin noch 39 Prozent. Das sind Ergebnisse der Studie 'Customer attitudes to digital identity: meet the expectations of tomorrow' von Onfido , globaler Anbieter für digitale Identitätsprüfung und Authentifizierung.Durch das veränderte Kaufverhalten stehen Unternehmen vor der Herausforderung, die Identität ihrer Online-Kunden zuverlässig zu verifizieren und die Kundendaten bestmöglich zu schützen. Insbesondere letzteres ist für deutsche Verbraucher ein wichtiges Kriterium.Auf die Frage, woran sie sich beim Anlegen eines neuen Nutzerkontos stören, nannten die Befragten folgende fünf Faktoren am häufigsten (Mehrfachantworten waren möglich):Fast jeder Zweite (40 Prozent) der deutschen Studienteilnehmer hat die Anmeldung für ein neues Konto oder eine neue Dienstleistung schon einmal aufgrund einer oder mehrerer der oben genannten Störfaktoren abgebrochen. Die hohe Abbruchrate deutet darauf hin, dass Unternehmen an dieser Stelle viele neue Umsatzmöglichkeiten entgehen.Deutsche Nutzer loggen sich besonders häufig in ihre bereits bestehenden Online-Konten ein - bis zu 24 Mal pro Woche, wie 98 Prozent der Befragten bestätigten. Dabei zeichnen sich Präferenzen bei der Methode der Identitätsverifikation ab, je nachdem welche Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. Für das Eröffnen eines Bankkontos bevorzugen 52 Prozent der Befragten die Nutzung von Ausweisdokumenten sowie biometrische Prüfungsverfahren. Beim Mieten von Autos ist die Dateneingabe in Online-Formulare mit 38 Prozent die beliebteste Methode. Für das Einchecken in Hotels wurde die persönliche oder telefonische Identitätsprüfung mit 52 Prozent zum Favoriten erklärt.Auf die Frage nach der insgesamt beliebtesten Methode, unabhängig von der Dienstleistung, lag mit 38 Prozent die Dateneingabe via Online-Formular vorne, gefolgt von der Verifikation via Ausweisdokument und biometrischer Prüfung (jeweils 33 Prozent). Auf Platz drei gelangte mit 29 Prozent die persönliche oder telefonische Identitätsverifikation.Der Abgleich von Ausweisdokumenten und biometrischen Daten ist bereits am beliebtesten bei Kunden, wenn es um das Eröffnen eines Kontos geht. Aber was schätzen Verbraucher an dieser Methode besonders? Um das zu erfahren, fragte die Studie speziell bei Studienteilnehmern nach, die angegeben hatten, mit biometrischen Verfahren vertraut zu sein. 80 Prozent der Befragten gaben demnach an, dass sie Unternehmen, die biometrische Identitätsverifikation ermöglichen, insgesamt mehr vertrauen. 85 Prozent der Befragten finden Biometrie bequemer, weitere 83 Prozent halten sie für sicherer als andere Methoden."Der Trend, dass Verbraucher mehr Online-Dienste nutzen, wird sich sehr wahrscheinlich auch nach der Covid-19-Pandemie fortsetzen. Aktuell geben nur etwa 15 Prozent der Befragten an, dass die Verwaltung ihrer digitalen Identität ihren Ansprüchen beim Anlegen eines Nutzerkontos genügt", sagt Oliver Krebs , Vice President Central EMEA bei Onfido.