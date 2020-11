Deutsche Login-Allianzen: Diese Chancen haben sie gegen Google und Facebook

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR netID und Verimi müssen nicht zusammenarbeiten, sollten sich aber stärker inhaltlich austauschen, wollen sie gegen die GAFAs bestehen.

Das Ziel, eine echte europäische Datenalternative zu den GAFAs aufzubauen, eint nach wie vor Verimi und die European netID Foundation . Dabei gehen beide jedoch sehr eigene Wege und setzen unterschiedliche Prioritäten. Sie grenzen sich damit deutlich stärker voneinander ab als in der Vergangenheit - und das könnte helfen, ihr gemeinsames Anliegen voranzutreiben.Zeit wird es, denn im Schatten von Google, Facebook & Co. konnten Login-Allianzen bisher nur wenig Boden gutmachen. Dies könnte auch damit zusammenhängen, dass Verimi und netID beim Start 2017/2018 zunächst als Konkurrenten auftraten. Lange wurde darüber diskutiert, wer von beiden denn nun die Vormachtstellung im Login-Markt erkämpfen würde.Sowohl Verimi als auch die Europan netID Foundation haben namhafte Schwergewichte im Rücken: Hinter der Stiftung von netID stehen die Mediengruppe RTL Deutschland und United Internet . Zu dem illustren Kreis der Gesellschafter des Joint-Ventures Verimi zählen unter anderem der Medienkonzern Axel Springer , die Deutsche Bank , die Allianz und die Telekom Während sich Verimi eher an Finanzdienstleister, Banken, Versicherungen und auch Behörden und das Gesundheitswesen wendet, hat netID zahlreiche Medienhäuser wie die Süddeutsche Zeitung und ECommerce-Partner wie C&A oder Calida an Bord. Ein weiterer gewichtiger Unterschied