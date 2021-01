Cyberattacken: So kommen Sie sicher durch 2021 

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Digitalisierung sollte zur DNA jedes Unternehmensführers gehören und damit auch das Thema Cybersecurity. Allerdings braucht er eine Chef-Sicht.

Security-Prognosen brauchen eine andere Sicht

Ein CEO-Blick auf ein sicheres 2021

welche Bereiche Remote Work machen oder weiterhin machen müssen / wollen,



wer für diese Bereiche verantwortlich ist (Fachbereiche und IT),



welche Beauftragten einbezogen werden müssen (IT-Sicherheit, Datenschutz, Compliance, Mitarbeitervertretung),



welche Datenverarbeitung remote stattfinden soll (zum Beispiel Nutzung des CRM-Systems mit den Kundendaten),



welche Unternehmensziele mit der Datenverarbeitung verbunden sind (genaue Anforderungen aus Unternehmenssicht, wie zum Beispiel eine störungsfreie Erreichbarkeit der Beschäftigten im Homeoffice zu den üblichen Bürozeiten),



mit wem Daten ausgetauscht werden sollen und



welche Maßnahmen für den Schutz vorhanden sind (nicht im Detail, sondern nur strategisch).

Strategische Security-Themen im Blick

CEO-Blick auf Remote Work als Beispiel

Angst ist und bleibt ein schlechter Berater

Bild: Oliver Schonschek

Der erste und auch größte Fehler, den man als CEO machen kann, wenn es um die Cybersicherheit im Jahr 2021 geht, ist das Festhalten an der Vorstellung, Security sei ein Thema für den CIO, CISO oder die IT-Abteilung. In vielen Unternehmen ist es jedoch inzwischen angekommen, dass Security mehr ist als eine IT-Disziplin, es bildet die Basis für eine zuverlässige, erfolgreiche Digitalisierung.Wenn man als CEO aber die Security persönlich verantworten will, kommt das nächste Problem: Security ist tatsächlich eine IT-Disziplin, aber eben nicht nur. Die IT-Aspekte in der Cybersicherheit machen manche Entscheidung oder bereits das Verständnis als Basis einer Entscheidung schwierig. Man ist als CEO auf die Beratung durch CIO, CISO oder IT-Leitung angewiesen.Leider steht es um die Zusammenarbeit zwischen Unternehmensleitung und Sicherheitsverantwortlichen nicht immer gut: Der Security-Anbieter Tenable stellte zwischen deutschen Geschäfts- und Sicherheitsverantwortlichen einen Mangel an Zusammenarbeit fest, der sich laut einem neuen Branchenbericht als nachteilig für Unternehmen erwiesen hat. 68 Prozent der deutschen Sicherheitsverantwortlichen gaben an, dass sie nicht mit der Führung zusammenarbeiten, um Kosten-, Leistungs- und Risikominderungsziele auf die Bedürfnisse und Prioritäten des Unternehmens abzustimmen. So erklärten 45 Prozent der Manager, dass sie sich bei der Entwicklung der Geschäftsstrategien ihres Unternehmens nur selten mit Sicherheitsverantwortlichen beraten.Die Folgen dieser fehlenden Zusammenarbeit erweisen sich oft als schädlich. Die Hälfte der Befragten bestätigte, dass ihre Unternehmen in den letzten zwei Jahren fünf oder mehr geschäftsschädigende Cyberangriffe erlitten haben. Die Auswirkungen gingen über den Verlust von Kunden- oder Mitarbeiterdaten hinaus, in fast der Hälfte der Fälle (45 Prozent) wirkten sich die Angriffe negativ auf die Handlungsfähigkeit des Unternehmens aus. 42 Prozent zudem gaben an, dass es mindestens einen geschäftsschädigenden Cyberangriff im Zusammenhang mit COVID-19 gab.Besser schnitten in der Studie die Unternehmen ab, in der Sicherheitsverantwortliche eine direkte Schnittstelle in die Unternehmensleitung hatten. Ihre Zuversicht, gut gerüstet zu sein, war achtmal höher als die der "isolierten" Kollegen.Umgekehrt müssen CEOs auch eine fundierte Sicht auf die Entwicklung der Cybersicherheit in 2021 und darüber hinaus entwickeln können. Das ist nicht ganz einfach, denn CEOs haben andere Ziele im Blick. Im Idealfall ermöglicht die Security es lediglich, diese Ziele störungsfrei zu erreichen.Tatsächlich sind viele Probleme, die es in der Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsverantwortlichen und Unternehmensverantwortlichen gibt, genau damit zu erklären: Die Zielvorstellungen passen nicht zueinander. Ein CEO will keine sicheren E-Mails, er will eine digitale Kommunikation mit Kunden, Lieferanten, Partnern und Beschäftigten, die funktioniert. Dafür muss die digitale Kommunikation natürlich vertraulich, ausfallsicher und manipulationssicher sein, die Security-Ziele der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit sind also entscheidend, doch sie sind und bleiben Mittel zum Zweck für CEOs.Als CEO sollte man sich durchaus Security-Prognosen ansehen, aber nicht losgelöst von der geplanten Geschäftsentwicklung und digitalen Transformation. Ein einfaches Beispiel: Wenn man als Unternehmen die Nutzung von Cloud-Diensten nicht plant, sind Angriffe auf die Cloud kein Thema, wohl Angriffe aus der Cloud, aber das ist für CEOs nicht das Thema, wo die Angriffe herkommen.Der richtige Ansatz für den CEO-Blick auf die Cybersicherheit arbeitet über eine "Schablone", mit der die relevanten Security-Themen 2021 betrachtet werden. Die "Schablone" steht für die geplanten und laufenden Vorhaben der Digitalisierung in 2021. Will ein Unternehmen zum Beispiel Remote Work fortführen, sind die entsprechenden Vorhersagen wichtig, aber nur aus dem Blickwinkel der Unternehmensziele.Als CEO sollte man sich deshalb zum Beispiel zusammenstellen lassen,Auf Basis dieser Informationen ergibt sich eine Schablone, mit der sich die in den Security-Prognosen genannten Bedrohungen, Angriffe und Security-Lösungen gezielt aus- und einblenden lassen.Für die CEO-Ebene sind meist die Themen in der Security besonders relevant, die in allen anderen Bereichen auch wichtig sind. Dazu gehören Fachkräftemangel, Abhängigkeiten von Dritten (Stichwort Lieferkette) sowie rechtliche und vertragliche Anforderungen (wie Datenschutz, einzuhaltende Standards). Die Security in 2021 muss deshalb Antworten liefern können durch weitere Automatisierung, durch Sensibilisierung und Ausbildung, durch Lieferantenaudits und durch Compliance-Prüfungen, genau wie viele andere Unternehmensbereiche auch.Daneben gibt es Entwicklungen wie die Corona-Pandemie, die die Arbeit verändern und damit Prozesse und Abläufe. Remote Work wird auch in 2021 ein bestimmendes Thema bleiben, so dass dies auf die Agenda des CEO gehört, auch wenn es um Sicherheit geht.Remote Work unterscheidet sich von der Arbeit im Unternehmensbüro dadurch, dass der zentrale Schutz wegfällt, die Beschäftigten, die Endgeräte, die Schnittstellen, alles braucht einen zusätzlichen Schutz, da der zentrale Schutz nicht ausreicht.Nun muss ein CEO sicherlich nicht prüfen, ob alle genutzten Schnittstellen abgesichert sind. Aber das Hauptrisiko sollte er schon kennen. Das sind die Beschäftigten, der Mensch als "Schwachstelle Nummer 1", der noch direkter digital angegriffen werden kann.Was lehrt hierzu die Erfahrung, zum Beispiel die der Cyberversicherer? Fehler von Mitarbeitern und technische Probleme sind zahlenmäßig die häufigste Ursache für Schadenfälle in der Cyberversicherung. Zu diesem Ergebnis kommt der neue Bericht der Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS): "Managing The Impact Of Increasing Interconnectivity - Trends In Cyber Risk". Offensichtlich muss die Cybersicherheit genau hier verstärkt ansetzen, bei dem Benutzer und den möglichen Fehlerquellen.Auch der Cisco Future of Secure Remote Work Report unterstreicht den Bedeutungszuwachs von Homeoffice und die Risiken von Remote Work. Die größte Herausforderung für die Cybersicherheit ist demnach für die meisten Unternehmen und Organisationen der sichere Fernzugriff (64 Prozent). Die nächstgrößeren Bedenken von deutschen Unternehmen betreffen den Datenschutz (54 Prozent) sowie die Einhaltung von Richtlinien (43 Prozent).Ein CEO tut deshalb gut daran, die Fernzugriffe, den Datenschutz und die Einhaltung der Richtlinien in den Fokus zu nehmen, zumal die Richtlinien, wenn sie richtig gemacht sind, dabei helfen, dass es zu weniger Benutzerfehlern kommt.Wie man nun zum Beispiel die Fernzugriffe absichert, ob mit MFA (Mehr-Faktor-Authentifizierung), passwortlose Authentifizierung oder andere Security-Verfahren, kann auf der CEO-Ebene gleichgültig sein, der Fülle der Themen wegen, sollte es das sogar sein.Da Security ein Querschnittsthema ist und in allen Bereichen der Digitalisierung eine Rolle spielt, wäre es aber zugleich falsch, sich nur mit Security-Prognosen zu befassen, wenn es sich um Security 2021 dreht. Steht zum Beispiel eine Veränderung im Bereich Warenwirtschaft (ERP) an, sollte man diese Trends auch mit der Security-Brille betrachten. Nicht Security soll der Trendsetter sein, sondern das digitale Geschäft entscheidet, das laufende und das geplante.Wie die Befragung von knapp 1.000 Sicherheitsentscheidern weltweit durch Thycotic zeigt, sind es vor allem konkrete Sicherheitsvorfälle im Unternehmen (49 Prozent) und daraus resultierende Datenlecks, Reputationsschäden und finanzielle Verluste, aber auch nicht bestandene Audits (28 Prozent), die Vorstände und Geschäftsführung dazu bewegen, Budget für neue Security-Projekte bereitzustellen.Gefragt nach dem überzeugendsten Argument, um die Zustimmung der Vorgesetzten für weiteren Ausgaben zur Cybersicherheit zu erlangen, nannten die Befragten an erster Stelle Hinweise auf mögliche Compliance-Verstöße und drohende Bußgelder.Nun ist es aus Sicht eines CISOs verständlich, mit diesen Argumenten für mehr Budget zu werben, doch CEOs sollten sich nicht durch diese Sorgen leiten lassen, sondern durch die Unternehmensziele. Wenn in einem Bereich häufig Compliance-Verstöße auftreten und Bußgelder drohen, dieser Bereich aber nicht im Fokus der Unternehmensziele steht, sollten die möglichen Sanktionen auch nicht über die Security-Strategie 2021 entscheiden.CEOs sollten immer daran denken: Security muss den Unternehmenszielen dienen und nicht das Unternehmen den Security-Prognosen.

iBusiness-Autor Oliver Schonschek ist Analyst für KI-, Security- und Privacy-Themen.