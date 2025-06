YouTube professionalisiert Zusammenarbeit von Marken und Creator

Creator Economy

So funktioniert Open Call

Mit Open Call stellt YouTube eine neue Funktion innerhalb der Plattform BrandConnect vor. Sie soll es Unternehmen ermöglichen, Kampagnen-Anfragen an die Community zu richten - direkt über YouTube Studio. CreatorInnen können diese Anfragen einsehen, eigene Vorschläge einreichen und so aktiv an Markenkooperationen teilnehmen.Ziel des neuen Formats ist es, die Zusammenarbeit zwischen CreatorInnen und Unternehmen zu vereinfachen. Gleichzeitig soll Open Call es Marken erleichtern, die Nähe und Glaubwürdigkeit erfolgreicher YouTube-Kanäle für ihre Kampagnen zu nutzen. "Open Call ermöglicht es CreatorInnen aller Größenordnungen, sich aktiv bei Kampagnen einzubringen und neue Partnerschaften aufzubauen", heißt es in der Ankündigung.Werbetreibende können im sogenannten Creator Partnerships Hub eine Kampagnenanfrage einstellen - samt Creative Brief mit allen wichtigen Eckdaten. CreatorInnen, die Teil des YouTube-Partnerprogramms sind, können daraufhin eigene Videoideen einreichen.Nach der Prüfung durch die Marke können ausgewählte Inhalte genehmigt, als Partnership Ads beworben und hinsichtlich ihrer Performance ausgewertet werden.Open Call ist zunächst nur für eine begrenzte Zahl an Werbetreibenden verfügbar. Ein umfassender Rollout ist laut YouTube in Vorbereitung. Weitere Details dazu sollen in den kommenden Monaten folgen.