Kartellwächter behaupten: Google mauschelt mit Facebook

13.04.2021 Laut einer Kartellrechtsklage in den USA hat Google über Jahre hinweg akkumulierte Bidding-Daten benutzt, um damit seine eigenen Tools zu füttern - so sollten die Google-Produkte einen klaren Vorteil gegenüber der Konkurrenz beim Yield-Management erhalten.

Der von den Kartellwächtern vor einem texanischen Gericht erhobene Vorwurf ähnelt Beschwerden gegenüber Amazon . Dem ECommerce-Riesen wird immer wieder nachgesagt, auf dem Marktplatz und bei der Dienstleister-Tochter Web Services gesammelte Daten für die Optimierung des eigenen Shops zu nutzen. Das berichtet das Wall Street Journal (Paywall - kostenfrei zu lesen bei Appleinsider). Das geheim gehaltene Programm trug den Namen "Bernanke". In den Gerichtsunterlagen wird auch "Jedi Blue" erwähnt, eine Vereinbarung zwischen Google und Facebook . Nach dieser verzichtet das soziale Netzwerk darauf, in Sachen Online-Werbung mit Google zu konkurrieren; als Gegenzug soll Facebook bevorzugt in Googles Werbetools behandelt werden.