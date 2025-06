"The Marcom Engine": BMW und Serviceplan erweitern Content Factory

Agenturen

18.06.2025 Mit einer strategisch erweiterten Partnerschaft stärkt "The Marcom Engine" seine Führungsstruktur und entwickelt eine KI-gestützte Produktionsplattform für Inhalte in 26 europäischen Märkten von BMW und MINI.

KI trifft Kreation: MAKE Line als technologische Basis

End-to-End-Modell für skalierbare Kampagnen

Die BMW Group und die Serviceplan Group vertiefen ihre Zusammenarbeit: Im Zentrum steht der Ausbau des Agenturmodells "The Marcom Engine", das künftig auch die taktische Kampagnenentwicklung und -produktion für BMW und MINI in 26 europäischen Märkten übernimmt.Neu im Führungsteam ist Christin Herrnberger , vormals Managing Partner bei Serviceplan München. Sie verantwortet nun als Managing Partner Creative Content bei "The Marcom Engine" den Aufbau einer innovativen Content Factory. Diese vereint Kreativ-Expertise mit KI-gestützter Produktionstechnologie, um die digitale Markenkommunikation für BMW effizienter und skalierbarer zu gestalten.Zentrales Element der Content Factory ist die Produktionsplattform "MAKE Line", entwickelt von Serviceplan Make. Die Technologie verbindet klassische Produktionsprozesse mit Generativer Künstlicher Intelligenz und ermöglicht damit automatisierte Skripterstellung, Bildgenerierung und Postproduktion. Das Ziel: deutlich reduzierte Produktionszeiten und -kosten bei gleichzeitiger Markenkonformität."Der Faktor Mensch - in Form kreativer Flexibilität und tiefem Markenverständnis - in Verbindung mit technischer Effizienz ermöglicht es uns, Inhalte schnell und passgenau auf verschiedene Plattformen, Zielgruppen und Märkte zuzuschneiden", so Christin Herrnberger."The Marcom Engine" wurde 2020 als maßgeschneidertes Agenturmodell für BMW ins Leben gerufen. Es vereint Strategie, Kreation, Produktion sowie datengetriebenes Performance-Marketing, Automation, Programmatic Media und CRM entlang der gesamten Customer Journey. Ziel ist es, die Marketingprozesse im Fahrzeugverkauf, Kundendienst und digitalen Diensten effizienter und markenspezifisch weiterzuentwickeln.Nach dem Wechsel von Christin Herrnberger wird Serviceplan München weiterhin von Markus Koch und Heiner Twenhäfel gemeinsam mit Jörg Schmitt , Marie Legat und Monika Klingenfuß geführt. Das Team verantwortete zuletzt unter anderem Projekte für den Münchner Flughafen und BarmeniaGothaer.