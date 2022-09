IT-Sicherheit lässt Führungskräften die meisten grauen Haare wachsen

Trotz einer beträchtlichen Erhöhung der Investitionen in die Cybersicherheit, eines größeren Bewusstseins im Vorstand und einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen dem Sicherheitsteam und der Unternehmensleitung geben weniger als die Hälfte der Befragten (43 Prozent) an, dass sie kritische Daten und Vermögenswerte vor Bedrohungen schützen. Darüber hinaus gibt eine große Mehrheit an, dass sie entweder nicht oder nur "einigermaßen" darauf vorbereitet ist, auf größere Bedrohungen zu reagieren, z. B. Bedrohungen und Problembereiche zu identifizieren und zu entschärfen (62 Prozent), sich von Cyberangriffen zu erholen (61 Prozent) oder Lücken und Verstöße zu verhindern (63 Prozent). Auf die Frage nach den drei größten Herausforderungen auf dem Gebiet der Cybersicherheit in ihrem Unternehmen nannten die Befragten die Migration in die Cloud und den Betrieb von Anwendungen in der Cloud (45 Prozent), gefolgt von einem Mangel an Mitarbeitern mit Kenntnissen im Bereich der Cybersicherheit (39 Prozent) und einer mangelnden Sichtbarkeit der Schwachstellen in der gesamten Infrastruktur (38 Prozent).Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen, die die Pandemie mit sich brachte, gibt es keine Anzeichen dafür, dass Unternehmen ihre Investitionen in die Cybersicherheit zurückfahren. 70 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Budgets für Cybersicherheit in den letzten drei Jahren gestiegen sind. Diese neuen Investitionen flossen hauptsächlich in Cloud-native Sicherheit (59 Prozent), Datensicherheit (50 Prozent), beratende Sicherheitsdienste (44 Prozent) und Anwendungssicherheit (41 Prozent). Laut der Umfrage ist die Cloud-native Sicherheit auch der Bereich, in dem sich Unternehmen am ehesten auf die Expertise eines externen Partners verlassen.Diese Investitionen entsprechen genau den Bereichen, in denen Unternehmen die größte Konzentration an Bedrohungen wahrnehmen, angeführt von der Netzwerksicherheit (58 Prozent), dicht gefolgt von Angriffen auf Webanwendungen (53 Prozent) und Angriffen auf die Cloudarchitektur (50 Prozent).In der Umfrage wurde auch die Beziehung zwischen Sicherheitsteams, Vorständen und den obersten Führungsebenen näher untersucht. 70 Prozent der Befragten gaben an, dass das Bewusstsein für Cybersicherheit in der Vorstandsebene in den letzten fünf Jahren zugenommen hat, während 69 Prozent eine bessere Zusammenarbeit zwischen dem Sicherheitsteam und den Mitgliedern der oberste Führungsebene anführten. Nur 13 Prozent der Befragten gaben an, dass es erhebliche Kommunikationslücken zwischen dem Sicherheitsteam und der obersten Führungsebene gibt, während 69 Prozent der IT-Führungskräfte ihre Kollegen in der obersten Führungsebene als Fürsprecher für ihre Anliegen betrachten.Im Auftrag des Cloud-Dienstleisters Rackspace Technology hat Coleman Parkes Research im Juli 2022 1.420 IT-Entscheidungsträger befragt (aus den Bereichen Fertigung, Einzelhandel, Gastgewerbe/Reisen, Gesundheitswesen/Pharma/Biomedizin, Behörden und Finanzdienstleistungen in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten).