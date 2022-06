Sicherheit: Kein Transformationsprozess ohne Resilienz

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Die digitale Transformation an sich muss resilient sein. Nur dann macht die Digitalisierung überhaupt Sinn. Doch digitale Resilienz hat weitaus mehr Elemente, als viele Unternehmen denken.

"Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat uns bei dem G7-Treffen sehr beschäftigt", erklärte Bundesminister Volker Wissing . "Vor allem, weil der Krieg nicht nur auf dem Boden der Ukraine stattfindet, sondern auch online. Darauf haben wir als G7-Digitalminister mit einer Erklärung zum Thema Cyberresilienz - die Widerstandsfähigkeit gegen Attacken im Internet - reagiert". In der Erklärung " Joint Declaration by the G7 Digital Ministers on cyber resilience of digital infrastructure in response to the Russian war against Ukraine " heißt es unter anderem: "Wir erkennen an, dass wir der Unterstützung der Widerstandsfähigkeit von Informations-, Kommunikations- und Telekommunikationsinfrastruktur Vorrang einräumen müssen, was die Bedeutung des Zugangs zum globalen Internet, das die Grundlage für Geschäfte und den Zugang zu Informationen, einschließlich lebensrettender Informationen, bildet, unterstreicht."Diese Erkenntnis ist zweifellos wichtig, sie hätte aber bereits viel früher kommen müssen. Die zahlreichen Initiativen und Projekte für mehr Digitalisierung, die in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in den letzten Jahren gestartet wurden, sind ohne die Widerstandsfähigkeit letztlich nicht sinnvoll, so wie der Bau eines Gebäudes keinen Sinn macht, wenn es einem Sturm nicht standhalten kann.Nun ist die aktuelle Lage weitaus mehr als ein Sturm, doch es zeigt