Omnichannel-Einkaufsplattform Xandr Invest startet

Das Werbe- und Analyse-Unternehmen Xandr , eine Tochter von AT&T , startet die Media-Buying-Plattform Xandr Invest. Die Omnichannel-Plattform breche die "Datensilos Digital und TV" auf und biete Unternehmen eine "Kombination aus exklusiven Consumer Insights sowie Premium Content", so das Unternehmen.Xandr Invest ist die exklusive Einkaufsplattform für Community , Xandrs neuen Videomarktplatz. Zum Start bietet Community Werbetreibenden in den USA den Zugang zu Inventar von CNN, TNT, TBS, truTV, B/R Live, Warner Bros., Crunchyroll, Rooster Teeth, Vice, Hearst Magazine, Newsy, Philo, Tubi und XUMO. Das Omnichannel-Inventar wird traditionelles Fernsehen, OTT, Mobile, digitales Video, Audio, Native und Display umfassen. Im Jahr 2019 verzeichnen die Werbeausgaben für Video, einschließlich OTT, über die bestehende Buy-Side-Plattform von Xandr ein zweistelliges Wachstum gegenüber dem Vorjahr. In Zukunft wird innerhalb Xandr Invest auch traditionelles TV-Inventar verfügbar sein."Durch die Vereinfachung des Zugangs zu hochwertigen, markensicheren Inhalten über alle Bildschirme hinweg, bringt Xandr Invest den programmatischen Einkauf auf eine neue Ebene der Relevanz und Effektivität und das bedeutet für unsere Kunden bessere Geschäftsergebnisse", erklärt Catherine Sullivan, Chief Investment Officer der Omnicom Media Group North America.