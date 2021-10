Cookie-Banner Gestaltung: So erhalten Sie mehr Zustimmung 

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Consent darf weder erzwungen noch ertrickst werden ... aber mit guten Argumenten und ansprechender Gestaltung erworben werden.

Beste User Experience statt Standardlösung

Einst waren Third-Party Cookies ein fundamentales Element im Digital Advertising um die eigene Marke, um das Produkt oder die Dienstleistungen besser zu bewerben. Diese Cookies von Drittanbietern spielten traditionell nicht nur eine große Rolle, um ErstkäuferInnen zu StammkundInnen zu machen, sondern sie spielten auch eine Schlüsselrolle bei der Rückgewinnung von Kundinnen und Kunden.In den Browsern von Apple (Safari) und Firefox werden bereits seit geraumer Zeit die Cookies von Drittanbietern blockiert und auch Google wird die Verwendung von Drittanbieter-Cookies in seinem Werbenetzwerk und Chrome auslaufen lassen (siehe iBusiness: Jetzt wird's ernst - Der Strategie-Guide für Advertising ohne Cookies ). Und selbst bei 1st-Party-Cookies ist ohne Zustimmung der NutzerInnen längst nicht mehr alles erlaubt, was dem Marketer sinnvoll erscheint - schon ein einfaches Tracking des Besuchsverlaufs ist consentpflichtig (siehe iBusiness: Rechtlich in der Grauzone: Das Kreuz mit den Cookie-Bannern ).Consent ist das neue Datengold - doch wie werden Cookie-Banner attraktiv? Dank des europäischen Datenschutzgesetzes GDPR werden inzwischen auf nahezu jeder Seite Cookie-Banner eingeblendet. Manchmal wird damit die gesamte Seite lieblos zugekleistert oder es werden Standardlösungen der Consent Management Plattformen genutzt. Die meisten Cookie-Banner stehen immer an der gleichen Stelle und werden im gleichen 08/15-Format ausgespielt. Somit ist es auch nicht verwunderlich, wenn viele Webseiten-BesucherInnen bereits gelernt hab