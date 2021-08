Diese Trends prägen Kundenservice und Kundendialog 2021

Eine der grundlegenden Fragen im Unternehmen ist diejenige danach, wie erfolgreich Kundenservice und Kundendialog gelingen kann? Die Beantwortung dieser Frage setzt ihrerseits die Kenntnis über die Erwartungen der KundInnen voraus. Denn erst wenn diese Erwartungen bekannt sind, können entsprechende Lösungen ermittelt werden. Ansonsten kommuniziert man an den Kunden vorbei.Die virtuelle Kongressmesse Kundenservice und Kundendialog 2021 verrät deshalb wie KundInnen zukünftig kommunizieren wollen und gibt Teilnehmern an zwei Tagen Fakten, Leitfäden, Tipps und Tools für einen erfolgreichen Kundenservice an die Hand. Diese reichen unter anderem von Direct-to-Consumer-Messaging und KI-gestützte Services über Self-Service-Portale und Transaktionsmails bis hin zu Wissensmanagement. Experten und Praktiker präsentieren innovative Techniken und erfolgreiche Anwendungen rund um die Themen: Kundenansprache und Kundenerlebnis. Sie liefern zudem exklusive Business-Insights und Nutzwert direkt für Projekte. Teilnehmer erhalten exklusive Einblicke in Projektdetails und neue Methoden.Neben der live Verfolgung eines oder mehreren Vorträge, haben Teilnehmer zusätzlich die Möglichkeit sich im virtuellen Kongress-Space über den Anbieter zu informieren, direkt mit den Vortragenden individuell zu kommunizieren und ihnen Ihre persönlichen Fragen zu stellen.Eine kostenlose Anmeldung für Interessenten ist hier möglich.